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Меня беспокоит непонятная огороженная территория на улице Свердлова возле детских садов «Лукошко» и «Нянюшка» и возле дома №64. В том месте на протяжении нескольких лет стоит забор, и если поначалу он даже выполнял свою охранную функцию, то с недавних пор ворота, которые выходят на улицу Свердлова, сломали. Теперь посетить данную местность может любой желающий, хоть и нельзя, конечно.
Фото: Яндекс. Карты
Даже не заходя на огороженную территорию, можно увидеть страшного вида котлован неопределенной глубины, наполненный водой и приправленный по краям мусором. В связи с этим возникает резонный вопрос, что там должно было построиться, что здесь располагается сейчас и кому это принадлежит?
Как я уже упомянула, там рядом находятся ясли, чуть подальше школа, соответственно, вокруг бегают дети. Я прекрасно понимаю и верю в то, что воспитатели или родители не допустят того, чтобы ребенок пробрался на эту местность и упал в этот искусственный водоем. Но вероятность-то не нулевая, а если она не нулевая, то вероятность несчастного случая присутствует. Главное, чтобы, если вдруг такое произойдет, не начали хвататься за головы, мол, как так-то? Всё же хорошо было, подумаешь, яма с водой посреди города, с потоком детей вокруг нее.
Фото: Яндекс. Карты
Печально, что наш прекрасный город всё еще украшают подобные места. Это даже долгостроем не назвать. Это скорее «неяснострой». Раньше, помнится, там просто газон был, можно было ходить хотя бы. А сейчас ни паспорта объекта, ни информационных табличек, ничего. Только забор, да и тот прохудился. Зачем ждать, когда что-то произойдет? Можно же до трагедий и не доводить.
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Интерактив: «Неяснострой» на Свердлова
Меня беспокоит непонятная огороженная территория на улице Свердлова возле детских садов «Лукошко» и «Нянюшка» и возле дома №64. В том месте на протяжении нескольких лет стоит забор, и если поначалу он даже выполнял свою охранную функцию, то с недавних пор ворота, которые выходят на улицу Свердлова, сломали. Теперь посетить данную местность может любой желающий, хоть и нельзя, конечно.
Фото: Яндекс. Карты
Даже не заходя на огороженную территорию, можно увидеть страшного вида котлован неопределенной глубины, наполненный водой и приправленный по краям мусором. В связи с этим возникает резонный вопрос, что там должно было построиться, что здесь располагается сейчас и кому это принадлежит?
Как я уже упомянула, там рядом находятся ясли, чуть подальше школа, соответственно, вокруг бегают дети. Я прекрасно понимаю и верю в то, что воспитатели или родители не допустят того, чтобы ребенок пробрался на эту местность и упал в этот искусственный водоем. Но вероятность-то не нулевая, а если она не нулевая, то вероятность несчастного случая присутствует. Главное, чтобы, если вдруг такое произойдет, не начали хвататься за головы, мол, как так-то? Всё же хорошо было, подумаешь, яма с водой посреди города, с потоком детей вокруг нее.
Фото: Яндекс. Карты
Печально, что наш прекрасный город всё еще украшают подобные места. Это даже долгостроем не назвать. Это скорее «неяснострой». Раньше, помнится, там просто газон был, можно было ходить хотя бы. А сейчас ни паспорта объекта, ни информационных табличек, ничего. Только забор, да и тот прохудился. Зачем ждать, когда что-то произойдет? Можно же до трагедий и не доводить.
Светлана