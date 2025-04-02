Культура

Крепость не сдается: реставрация главной достопримечательности Порхова продолжится в этом году

Порховская крепость снова будет спрятана за строительными лесами. За реставрацию объекта берется новый подрядчик. На объекте уже ведется подготовительная работа, которая перейдет в активную фазу с потеплением. Почему реставрация самого древнего российского форпоста растянулась на годы, что предстоит выполнить специалистам и как изменится работа музея в случае успешной реализации проекта, узнала Псковская Лента Новостей.

Порховская крепость - уникальный памятник русского зодчества, одна из самых древних каменных крепостей на территории России. Она была сооружена в конце XIV века и практически в неизменном виде сохранилась до наших дней.

Крепость стоит в центре Порхова на невысоком берегу реки Шелонь и имеет вид неправильного пятиугольника, повторяющего, в основном, контуры занятой ею возвышенности. Сохранились все стены крепости, за исключением наружных стен захабов, и три башни: Средняя, Никольская с надстроенной над ней колокольней и Малая. Псковская башня была разобрана в XIX веке. Общая протяженность стен крепости - примерно 500 метров. В юго-западном углу крепости расположена Никольская церковь.

Многие годы ансамбль Порховской крепости находится в безвозмездном пользовании местного краеведческого музея.

Неудачные попытки

В середине прошлого века Псковская реставрационная мастерская проводила исследование крепости, и в 60-х годах на отдельных участках были воссозданы стены. Свою главную достопримечательность порховичи хотели восстановить давно, однако силами района эту проблему решить было нереально. На региональном уровне вопрос о реставрации Порховской крепости был поднят только в 2014 году.

За счет средств федерального бюджета была разработана научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ. Проект ЗАО «Первые Петергофские реставрационные мастерские» был рассмотрен на заседании Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, на котором была дана положительная оценка проделанной работе. Документация была оценена как качественная и научнообоснованная.

«Основной направленностью проектной документации являлось сохранение (консервация) ансамбля Порховской крепости в дошедшем до нас виде. Весь ансамбль Порховской крепости по видам реставрации делился на две части. В северной части крепости, от Псковских ворот до Никольской башни, где стены практически полностью были восстановлены в 1960-е годы, проектом предусматривалась целостная реставрация. В южной части крепости, от Никольской башни до Псковских ворот включительно, - консервация с частичной реставрацией», - рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Несмотря на то, что регион с 2015 года ежегодно отправлял в министерство культуры заявки на финансирование работ, средства не выделялись. Реставрация началась только в октябре 2019 года в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». Заказчиком работ выступала Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Первым подрядчиком, вышедшим на объект, стала московская организация «Реставрационные компании». Подрядчику предстояло укрепить прясло крепостной стены, провести реставрацию Никольской и Малой башен.

Но в июле 2020 года работы на ансамбле Порховской крепости были приостановлены по причине их низкого качества, и контракт с подрядчиком был расторгнут.

«Есть большие претензии по поводу качества работ. Ухудшение состояния крепости есть, мы его зафиксировали. И количество работы, выполненной на сегодня, - лишь малая часть необходимого», - говорил тогда о причинах расторжения договора Вадим Нэдик.

Осенью 2020 года был объявлен новый конкурс, а заказчиком работ стало министерство культуры РФ. Уже в декабре на объект вышел еще один московский подрядчик - ООО «Таласса». Два года организация работала на территории Порховской крепости. И снова: «в связи с низким качеством и срывом сроков проведения работ» в сентябре 2022 года работы были приостановлены и госконтракт с подрядной организацией расторгнут.

По словам заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Алексея Наливко, работа выполнялась низкоквалифицированными специалистами. «Вместо полноценной вычинки известкового камня использовалась маленького формата плитка, которая после зимы стала отваливаться. Камень вместо ручного способа обрабатывался болгаркой. Мы фиксировали эти нарушения и писали в министерство культуры», - пояснил он.

Порядочные и профессиональные

С третьим генподрядчиком Порховской крепости наконец-то повезло. В сентябре 2022 года министерство культуры объявило конкурс на проведение ремонтно-реставрационных на объекте «Средняя башня». По его результатам госконтракт был заключен с предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». В июле 2024 года реставрация Средней башни была завершена и принята приемочной комиссией.

«Башня сделана очень хорошо, очень достойно. Это видно внешне. Особенно красиво смотрится она, когда подходишь с городской стороны!» - рассказала директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова.

По ее словам, субподрядчиком, который выполнял эти работы, было ООО «Смарт-груп». «Это, наверное, самый лучший из субподрядчиков. Специалисты этой организации во главе с Иваном Ениным были по отношению к нашей крепости самыми порядочными, самыми профессиональными», - отметила директор музея.

Кроме того, «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» разработали и новый проект реставрации крепости. «Учитывая текущее техническое состояние объекта и отсутствие в ранее разработанной проектной документации решений по приспособлению ансамбля Порховской крепости для функций музея, в 2023 году был разработан проект реставрации ансамбля с приспособлением для современного использования. Основной направленностью настоящего проекта является: обеспечение сохранности объекта (реставрация и консервация), его функционирования в современной инфраструктуре и возможности осуществления экскурсионного показа», - пояснил председатель комитета Вадим Нэдик.

Ежедневная работа

В конце прошлого года на объекте снова сменился подрядчик. На этот раз конкурс выиграл «Государственный специализированный центр сохранения памятников истории и культуры» из Москвы. До конца 2026 года он должен выполнить ремонтно-реставрационные работы на нескольких объектах ансамбля.

Пока специалисты «Госреставрации» проводят подготовительные работы на объекте. «На стенах крепости работы не ведутся в связи с тем, что не позволяет погода. Как только средние ночные температуры будут выше +5 градусов, и температура стабилизируется, начнутся именно реставрационные работы с камнем на самих стенах», - пояснила директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова.

Стоимость контракта составляет 150 млн рублей. В него входит реставрация Никольской башни, увеличение на 1.2-1.5 метра высоты Средней башни и установка крыши над ней, восстановление прясла от Средней башни до Псковских ворот и руин Псковской башни, а также оборудование контрфорса. «Но пока не известно, когда будет разыгран аукцион на продолжение реставрации Малой башни и прясла от Псковских ворот до Малой башни», - сообщила директор музея.

В каком состоянии находится сейчас крепость? По словам Оксаны Селивановой, в плохом состоянии Никольская башня, поэтому работы начнутся именно с нее. «К внешнему виду Средней башни вопросов нет. Башня сделана реставраторами хорошо. Но есть вопросы к ее стороне, которая выходит в крепость. У нас была недавно госэкспертиза, которая выявила незначительные дефекты. Нужно их немножко подправить», - пояснила Оксана Селиванова.

По ее словам, подготовительные работы подрядчик проводит каждый день. «Что делают ребята? Вдоль всего прясла убирают камень, который падает со стены, всю растительность рядом со стеной и на стене. Как только температура позволит, они зайдут на стены»,- сказала она.

Башни подсветят

Несмотря на то, что фактически с 2019 года ансамбль Порховской крепости не выходит из состояния ремонта, краеведческий музей продолжает работать и находит возможности для модернизации. В прошлом году он получил из федерального бюджета около 30 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». На эти средства было закуплено более 300 единиц нового оборудования: современные шкафы, стенды и витрины для музейных коллекций, технические средства и мультимедиа-устройства. «Мы сделали собственными силами ремонт в двух музеях крепости. Так как сейчас реставрационные работы не ведутся, музеи на территории крепости действуют», - пояснила директор.

Также проводились экскурсии по территории крепости с участием местных экскурсоводов. «Естественно к стенам, к башням близко людей не подводили. Есть центральная дорожка по крепости, по которой можно пройтись. Также есть тропинка параллельно стенам, но близко к ним подходить нельзя, потому что камень, к сожалению, падает»,- пояснила директор музея.

Оксана Селиванова надеется, что после реставрации будет больше возможностей для экскурсионной деятельности: «Если мы закончим с реставрацией, то крепость преобразится, потому что там будет сделано внутреннее благоустройство, оборудована подсветка. Причем, не только по стенам крепости, но и внутри башен. Будет очень интересно, необычно».

Возможно, в связи с этим даже изменится график работы музея. «Если внутри будет подсветка, то в определенные дни, может, в выходные, будем проводить вечерние или ночные экскурсии», - сказала она.

Но и сейчас музей рад гостям. «Весна, поют птицы. В крепости расположен небольшой ботанический сад. Некоторые деревья посажены еще Борисом Петровичем Калачевым - руководителем Порховского подполья. Ждем, когда в мае расцветут деревья. У нас такая красота в саду в крепости!» - отметила она.

Мы тоже надеемся, что одна из древнейших каменных крепостей на территории России через полтора года преобразится и будет местом притяжения любителей старины и туристов со всей страны. Хочется верить, что реставраторы не разочаруют, и результат их работы превзойдет ожидания.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и из архива ПЛН