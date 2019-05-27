Культура

В «Михайловском» объявили победителей «ганзейского конкурса»

Воспитанницы Бежаницкой Детской школы искусств Вероника Маркова и Анна Андреева, а также Элеонора Матвеева, учащаяся Печорской ДШИ, каждая в своей возрастной группе, стали победителями открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Куда великая Ганзá добро возила издалеча». Этот конкурс, посвящённый празднованию 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове, организовали и провели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Псковский кузнец. Рисунок Вероники Марковой, 10 лет

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на конкурс поступило 35 работ из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Печорского и Островского районов Псковской области. В творческом соревновании на такую не простую тему приняли участие воспитанники районных школ искусств. «Юные художники очень серьезно отнеслись к заданию и рисовали древний Псков, торговые ладьи и пристани, ярмарки, портреты ремесленников, купцов…» — рассказали в «Михайловском» и отметили, что определить победителей было очень не просто.

Музей-заповедник «Михайловское» выражает благодарность всем участникам конкурса и их наставникам. Полный список победителей — дипломантов I, II и III степени — и репродукции их рисунков уже размещены на сайте музея. Выставка конкурсных работ и церемония награждения победителей пройдут 8 июня, на Поэтической поляне в музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней Пушкинской поэзии.