Сегодня состоится торжественная церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове

Продолжается проведение XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа мероприятий сегодня, 30 июня, следующая.
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10.00 – 15.00
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Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
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Финский парк
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10.00 – 15.00
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Работа Ганзейского рынка
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Октябрьская площадь,
Октябрьский проспект
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10.00 – 15.00
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Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
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Набережные рек Великой и Псковы
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10.00 – 15.00
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Выставка работ участников Международного пленэра
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Выставочный зал, ул. Ленина 1
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10.00 – 15.00
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Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
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Октябрьская площадь,
Октябрьский проспект,
Детский парк,
Милицейская набережная,
набережная реки Великой,
спуск с улицы Детской
у спортивного комплекса «Барс»,
Золотая набережная
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10.00 – 14.00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Кинотеатр «Смена»
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14.00 – 16.00
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Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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БКЗ филармонии
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13.00 - 15.30
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Шествие участников
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ул. Кузнецкая - Октябрьская площадь
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16.00 – 16.30
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Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней
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Псковский Кремль
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16.30 – 18.00
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Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого»
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Псковский Кремль
Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней можно здесь