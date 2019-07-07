Культура

Наталья Тихомирова: В Список ЮНЕСКО вошли храмы, являющиеся истоком псковской архитектурной школы

Именно 10 объектов культурного наследия Псковщины, включенные в список ЮНЕСКО, максимально отвечают требованиям уникальности и отражают название псковской номинации, это памятники, которые являются истоком псковской архитектурной школы. Об этом сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Тихомирова подчеркнула, что памятники Пскова, включенные в Список объектов всемирного наследия, - это основные опорные храмы, которые послужили созданию псковской архитектурной школы.

«Эти объекты ценны для всего мира и для России, не только для Псковщины», - заявила спикер.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».