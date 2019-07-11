Культура

ВООПИиК: Изборск полностью готов для включения в Список ЮНЕСКО

Изборск полностью готов для включения в Список ЮНЕСКО. Такое мнение высказала заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева, сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изборск отработан», - заявила спикер и добавила, что он соответствует предъявляемым критериям.

В свою очередь директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов отметил, что 30 регионов России в течение продолжительного времени готовят список памятников на внесение в ЮНЕСКО, и только 2 региона довели работу до конца - Татарстан и Псков.

Он отметил плодотворную работу псковской команды - администрации региона, губернатора Михаила Ведерникова.

«В Пскове команда, безусловно, есть. Уверен, что у Пскова есть огромный потенциал», - заявил он.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».