В Псковской области будет разработан комплекс мер по сопровождению объектов культурного наследия

На территории Псковской области будут разработаны мероприятия по сопровождению объектов культурного наследия. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам заседания комитета ЮНЕСКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам Веры Емельяновой, в ближайшее время будет подготовлен комплекс мер по сохранению, пропаганде, использованию и мер по реставрации и реконструкции памятников.
Также спикер отметила, что губернатор Михаил Ведерников уже обратился к министру культуры РФ для получения финансирования на реставрацию культурных памятников.
«Мы хорошо осознаем всю ответственность», - подчеркнула Вера Емельянова.
Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».