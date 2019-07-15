Культура

Почти 40% читателей ПЛН гордятся включением Пскова в Список ЮНЕСКО

«Памятники древнего Пскова включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?», - такой вопрос задала Псковская Лента Новостей своим читателям. В опросе приняли участие 744 человека.

Почти 40% опрошенных отметили, что гордятся и считают включение Пскова в Список ЮНЕСКО историческим событием. По их мнению, это означает, что шедевры нашего зодчества признаны на мировом уровне.

Смотрите также Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Более 15% читателей заявили, что тревожит удручающее состояние других уникальных памятников Псковской области, не вошедших в список. И они задаются вопросом: что будет с ними? 13,44% думают, что ликовать не стоит, но само по себе это событие долгожданное и позитивное. Почти столько же — 12,27% отношусь к включению Пскова в этот список скептически. Они считают, что вряд ли это что-то сильно изменит. 9,43% опрошенных наедятся, что это приведет к росту популярности Псковской области у туристов и, соответственно, развитию нашей экономики.

Смотрите также Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры

4,91% вообще ничего об этом не знают, их больше беспокоят вопросы материального плана, а не памятники истории и культуры. 3,1% читателей уверены, что это событие перевернет всю сферу охраны объектов культурного наследия и поможет сохранить их для будущих поколений. 1,55% затруднились ответить на вопрос.