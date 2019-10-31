Культура

Концерт поэтов и бардов состоится в Историко-краеведческой библиотеке имени Василева

8 ноября в 17.00 региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашают на концерт поэтов и бардов - участников фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» и фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» в рамках проекта «Стихи и песни на границе России».

Встреча в Псковской краеведческой библиотеке им. И. И. Василева посвящена итогам реализации социального проекта «Стихи и песни на границе России», срок реализации 2018 - 2019 годы. Авторы социального проекта - члены Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды».

«На встрече вы увидите брошюры и диски о проекте. Вы услышите стихи и песни от участников трех фестивалей и фестивальных мероприятий, которые состоялись в рамках проект и, конечно, вас ждут пироги и чай», - рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В рамках проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов состоялись три фестиваля: первый молодежный поэтический фестиваль «Зеленое яблоко»; фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость»; фестиваль туристической песни «Вечер песни на озере Серебряном».

В рамках проекта состоялась поездка победителей Молодежного фестиваля «Зеленое яблоко» на Праздник поэзии в Пушкинских Горах летом 2019 года, а также состоялось концертное турне участников трех фестивалей по шести районам Псковской области, участники команды проекта участвовали в общегородских и областных мероприятиях: праздники, семинары, встречи.

Проведено 19 благотворительных концертов в Пскове и Псковской области.

Гостей ждут по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал; тел. для справок 66-43-24; 8 900 990 42 33 (Игорь Владимирович Плохов).