Культура

Итоги проекта «Стихи и песни на границе России» подведены в Пскове

Итоги проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов, были подведены в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, организатором встречи с журналистами, а также социальным и информационным партнером проекта, стала Псковская областная универсальная научная библиотека.

22 благотворительных концерта, турне по 6 районам Псковской области, более 600 авторов и более 1000 зрителей, 3 фестиваля с междугородним и международным участием, встречи в интернатах и домах престарелых, а также бессчетное количество новых стихов и песен – вот лишь несколько значимых итогов проекта. Его авторы – члены Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды». На вопросы журналистов ответили руководитель Проекта, член Союза писателей, доктор технических наук Игорь Плохов, координатор фестиваля авторской песни «Изборская крепость» Белла Коваленко, бухгалтер проекта Ирина Быстрова, координатор «Вечера песни на озере Серебряном» Татьяна Подунаенко и одна из победительниц фестиваля «Зеленое яблоко» Ксения Кочеткова.

В рамках проекта в регионе прошли три фестиваля, ставшие творческими площадками как для «маститых» профессионалов, так и для молодых авторов. Фестиваль «Зеленое яблоко», который организовала кандидат филологических наук, член Союза писателей Татьяна Рыжова, объединил начинающих поэтов и чтецов из 22 городов России, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы победителей были опубликованы в сборнике, а сами они получили уникальную возможность выступить на Классической сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Кроме того, лауреаты «Зеленого яблока» побывали в концертном турне по области.

«Многие участники VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость», который прошел в июле этого года, отмечают особую домашнюю атмосферу и высокий уровень организации, - отметил руководитель Проекта «Стихи и песни на границе России» Игорь Плохов. - По традиции почетным гостем праздника стал известный питерский бард Александр Дольский. - У нас, как обычно, был и палаточный лагерь, и песни под гитару у ночного костра, и много незабываемых эмоций. В этом году в фестивале приняли участие авторы из России, Прибалтики и Белоруссии, и даже житель далекой Камчатки, который стал лауреатом. Кстати, самому младшему исполнителю из Санкт-Петербурга оказалось всего 10 лет. Он взял приз в номинации "Надежда"».

И, наконец, в рамках проекта прошел традиционный и любимый многими бардами фестиваль туристической песни «Вечер песни на озере Серебряном». О нем рассказала основатель псковского клуба туристов Татьяна Подунаенко. В этом году фестиваль собрал 25 исполнителей. Концерт длился больше 4 часов и закончился песнями у костра. Встреча бардов стала по-настоящему семейной. Родители приезжали с детьми, для которых, чтобы те не заскучали до концерта, были устроены соревнования по спортивному ориентированию.

В заключение Игорь Плохов поблагодарил Псковскую областную универсальную научную библиотеку за всестороннюю помощь и поддержку в реализации проекта, а также за компакт-диск с записями практически всех его песен, стихов и выступлений, посвященных юбилею автора. Он подчеркнул, что полюбившиеся псковичам фестивали обязательно состоятся и в следующем году.