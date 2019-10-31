Культура

Псковский «Геликон» выступил на концертах в Эстонии

Духовой оркестр «Геликон» воспитанников и выпускников Псковского детского дома и Детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова города Пскова вернулись из трехдневной поездки в республику Эстония.

«Геликон» принял участие в международном проекте ER 96 «музыкальное образование в Пскове и Ряпина, сотрудничество и укрепление приграничных связей» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». Как сообщили ПЛН в Псковском детском доме, дети выступили с совместными концертами с эстонским оркестром в Ряпина и Тарту. Четыре совместные пьесы украсили выступление сводного оркестра в Тартусском музыкальном училище. Дирижировали Александр Роор и Элли Кяфин.

Мастер-классы с каждым музыкантом проводили ведущие педагоги из города Тарту. Кроме того, юные псковичи побывали на четырех экскурсиях.

Добавим, музыканты из Пскова получили высочайшую оценку своего мастерства от коллег из Эстонии. Весной Детская музыкальная школа №1 организует ответный визит эстонских детей в Псков.