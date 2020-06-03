Культура

Немецкое Пушкинское общество приглашает на программу ко дню рождения Пушкина на сайте Русского дома науки и культуры в Берлине

В online-режиме будут отмечать нынешний день рождения Пушкина в Немецком Пушкинском обществе, рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», который тесно сотрудничает с этой организацией в Германии.

Так, сегодня, 5 июня, в 18.00 по берлинскому времени из Русского дома науки и культуры (Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur) начнется прямая трансляция подготовленной обществом литературно-музыкальной и историко-художественной программы «Александр Пушкин. Классика в XXI веке». Исполнители композиции — актриса и певица Евгения Ветлова-Ян, актер и певец Анрдрей Бодров, пианист и композитор Игорь Дункуль. Здесь же интернет-гостей познакомят с выставкой «Мир русских загородных домов», которую немецким друзьям любезно предоставили коллеги из Государственного музея Пушкина в Москве, на Пречистенке.

Напомним, что в России, в том числе и в псковских пушкинских местах, в музее-заповеднике «Михайловское», в нынешнем году Пушкинский праздник поэзии также впервые в истории проводят в цифровом формате.