Культура

С 15 июля в России откроются кинотеатры

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник, пишет «Интерфакс».