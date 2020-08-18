Культура

Первый концерт в Зеленом театре Пскова пройдет 25 сентября

25 сентября в Зеленом театре Пскова пройдет первый концерт, рассказал заместитель главы администрации города Александр Коновалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Мы рассчитываем, что 1 сентября строительная организация закончит общестроительные работы. Будет восстановлен амфитеатр, установлены конструкции под кресла, верхний ярус амфитеатра будет сделан, площадка из брусчатки», - уточнил Александр Коновалов.

По его словам, поставки кресел запланированы на вторую половину сентября. «К 25 сентября есть в планах у епархии провести в Зеленом театре хоровой праздник. Все работы должны быть завершены к этому времени, надеемся, что сроки не будут перенесены», - добавил замглавы администрации.

Зеленый театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Зеленый театр - уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей.

Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая.