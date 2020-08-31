Культура

Как псковский храм ЮНЕСКО перестал быть памятником архитектуры, разъяснили в областном комитете

Псковские общественники обратили внимание на ошибки, которые присутствуют в спецификации объектов культурного наследия (далее - ОКН) на сайте opskove.ru. В частности, несостыковки допущены на странице, касающейся храма Николы со Усохи, который является объектом культурного наследия федерального значения и в прошлом году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На указанном портале церковь обозначена как ОКН, но при этом отмечается, что объект «не является памятником архитектуры».

Фото: «Сообщество защиты памятников Пскова»

Общественники обращают внимание на то, что страница создана по заказу Государственного комитета Псковской области по культуре. На сайте указано, что «это второе расширенное и дополненное издание интернет-представления базы данных. Первое издание было выпущено в 2001 году».

В комитете по охране ОКН Псковской области разъяснили, что не имеют никакого отношения к данному сайту.

Договор на создание сайта с информационной базой объектов культурного наследия Псковской области заключил региональный комитет по культуре, в составе которого на тот момент был отдел государственного учета ОКН Псковской области, который в январе 2014 года был выделен в комитет по охране ОКН. Программно-информационное обеспечение ведения базы данных и ее интернет-представление осуществляла компания «Альт-Софт». Договор с данной информацией закончился, в связи с чем в настоящее время информация на портале не обновляется и не проверяется.

Вся актуальная информация, касающаяся псковских памятников, размещена в Едином государственном реестре ОКН на официальном сайте комитета.

«Информация сайта opskove.ru устарела», - заключили в комитете.