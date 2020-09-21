Культура

Началась видеотрансляция презентации новой книги Романа Романова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию презентации новой книги члена Союза писателей России Романа Романова «Все нормальные люди». В книге описаны многие персонажи, в чертах которых можно увидеть бывших и нынешних обитателей Дома Советов.

Презентации книги проходит в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Роман Романов с 2009 по 2017 год работал в администрации Псковской области, был начальником управления внутренней политики и заместителем руководителя аппарата администрации. В 2017 году работал проректором – директором Центра социологии и региональной политики Псковского госуниверситета.