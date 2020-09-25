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Культура

На «Вечер поэзии Геннадия Кононова» приглашают псковичей 8 октября

28.09.2020 18:46|ПсковКомментариев: 0

8 октября в 18.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) состоится «Вечер поэзии Геннадия Кононова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 30 сентября псковскому моэту исполнился бы 61 год.

Геннадий Владимирович Кононов (1959 – 2004) печатался в журналах «Юность» и «Москва», в поэтических альманахах «Третье дыхание», «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари». Также он известен по стихотворным сборникам «Жизнь за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019).

Тема вечера поэзии – «Пересечения». Геннадий Кононов часто переплетал в своем творчестве время, пространство, культурные пласты, сталкивал визуальные и словесные ряды, музыку и поэзию. Более того, поэтическое наследие автора живет, трансформируется, преломляется в разных художественных проекциях. Об этом и пойдет речь на мероприятии, подготовленном в рамках акции «Университет – городу», пояснили в библиотеке.

Теги: #библиотека #ПОУНБ #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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