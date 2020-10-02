Культура

Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в цифровом формате

XXI Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» впервые в своей истории будет проведен в виртуальном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», при поддержке и на территории которого по традиции проходит этот съезд юных талантов.

В этом смысле текущий год не станет исключением, и за всеми событиями фестиваля можно будет следить на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте», по адресу https://vk.com/pushkin_zapovednik, равно как и на собственной страничке фестиваля — https://vk.com/monpushkin.

В заповеднике напомнили, что подобный опыт у специалистов информационной службы «Михайловского» уже есть: именно в таком формате, сразу в двух пабликах, этим летом проводили фестиваль «Псковские жемчужины».

Главный организатор и исполнитель фестиваля «Мой Пушкин», как и в случае с «Жемчужинами» — Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»; учредитель мероприятия — региональный комитет по образованию.

Откроется «Мой Пушкин» 11 октября, завершит свою работу —19-го, в День лицея. Но уже сегодня на страничке «Михайловского» можно найти программу фестиваля, приветствие его исполнительного директора Владислава Семенова, а также представление членов жюри, которые будут оценивать участников конкурсных программ в семи номинациях: «Поэты», «Прозаики», «Исследовательская», «Художественное слово», «Хореография», «Вокал», «Театральная».

В состав судейской коллегии вошли педагоги, в том числе — преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, МИТУ-МАСИ, Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Псковского госуниверситета, а также видные практики культуры и искусства.

Заявки на участие в нынешнем фестивале «Мой Пушкин», добавили в музее, прислали молодые исполнители и исследователи творчества Пушкина из 53 регионов России, от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре.