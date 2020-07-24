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Культура

В сети торжественно открыли фестиваль «Псковские жемчужины»

26.07.2020 22:06|ПсковКомментариев: 0

В интернет-пространстве, на официальных страницах Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» и государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован видеоролик — торжественное открытие XIX фестиваля.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», которое несколько последние лет стало родной землей и неизменной «принимающей стороной» этого  фольклорного праздника, в этом году виртуальную программу было решено открыть выступлением музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня».

Представляя участников нынешней конкурсной программы, ведущие «цифровой церемонии» напомнили, что за время существования «Псковских жемчужин» на его сцену выходили представители более чем пятидесяти регионов нашей страны. И  особо подчеркнули, что с каждым разом география фестиваля только расширяется. Так, в нынешнем году помимо его «старожилов» — коллективов и солистов из Вологодской, Челябинской, Псковской, Костромской, Тверской областей, Удмуртии и Бурятии — в фестивале впервые примут участие дети и подростки из Чечни, Саха-Якутии, Крыма, Хабаровского края, Воронежской и Саратовской областей. Об этом, открывая «Псковские жемчужины», сообщил их исполнительный директор, руководитель псковского Дома детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов.

В виртуальном празднике по случаю начала фестиваля также принял участие ансамбль «Юрьев день» из Вентспилса (Латвийская Республика). Молодые люди в этом году заявку на участие в конкурсной программе не подавали, но передали привет всем своим друзьям, которых обрели в Пушкиногорье. А в качестве музыкального подарка  всем любителям русской музыки девушки из  «Юрьева дня» исполнили две псковские песни — «Ах ты пташечка полевая» (записано в деревне Сафоново Куньинского района) и «Посею я лен» (из деревни Борисково Невельского района).

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуации и действующем в Псковской области запрете на проведение массовых мероприятий, «Псковские жемчужины» впервые за двадцать лет своей работы проходят дистанционно.

Главным организатором и исполнителем мероприятия в этом году, как и ранее, выступает Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке и деятельной помощи администраций Псковской области и Пушкиногорского района, музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Российского этнографического музея.

Теги: #пушкинский заповедник #культура #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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