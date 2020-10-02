Культура

Что покупали псковские купцы, расскажет выставка в музее-заповеднике

Выставку «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» представят в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике 16 октября в 16.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, это совместный проект Государственного архива Псковской области и Ленинградского областного государственного архива в Выборге. В состав экспозиции включены документы об истории торговых отношений на Северо-Западе России в ХVIII – начале ХХ вв..

«В процессе работы над проектом мы обнаружили очень много общего между Псковом и Выборгом», - отметил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Авторы выставки намерены рассказать о широкой географии торговых отношений со странами Европы, о возможностях и проблемах купцов, о потоках экспорта и импорта.

«Как правило, мы знаем историю, контекст эпохи, исторические даты. Но мало знаем, как была устроена жизнь 100-200 лет назад, как делались привычные для нас вещи, например, покупки, подавались документы в тот или иной государственный орган. Выставка призвана пролить свет на некоторые из таких моментов», - добавил руководитель архива.

«Архивные документы XVIII – XIX веков, рассказывающие о купцах, торговых отношениях, ярмарках, рынках, товарах, интересны не только с информативной точки зрения. Они любопытны и привлекательны эстетически. Представленные на выставке фотокопии несут характерные черты времени. Взять хотя бы рукописные тексты с печатями купцов или фотографии переполненных в ярмарочный день площадей, рынков – все это так непохоже на современные торговые центры. Торговля оказала неоспоримое влияние на формирование неповторимого облика Выборга и Пскова. И если в XVIII - XIX веках сюда приезжали купцы со всего света, то сегодня - многочисленные туристы», - отметила директор Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге Юлия Крипатова.

В составе экспозиции будут материалы исторических документов, составленных на русском, немецком, финском, шведском, французском языках.

Выставка организована в рамках подписанного в 2019 году соглашения между архивными службами Псковской и Ленинградской областей. Поддержку в ее реализации оказали фонд «История Отечества» и Российское историческое общество.

Площадкой для размещения экспозиции станет Двор Постникова (Псков, ул. Кошевого, д. 2).