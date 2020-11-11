Культура

Псковичка стала автором клипа группы «Машина времени»

Уроженка Псковской области Екатерина Ширяева стала одним из авторов клипа рок-группы «Машина времени». Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook, пишет «МК в Пскове».

Екатерина Ширяева оказалась одним из аниматоров, создавших клип на песню «Мы рядом» из нового альбома группы под названием «В метре». В соцсетях псковичка поделилась впечатлениями от работы с Андреем Макаревичем и его командой.

«Это редкое счастье с вами работать! Зовите меня, пожалуйста, еще. Доверить каким-то ребятам свой трек, не давить, не лезть с тысячей правок, как это обычно происходит, - это такая редкость и мудрость!» - написала девушка.

Напомним, недавно вышедший альбом «Машины времени» в считанные дни взлетел на 1-е место в российском iTunes. Он оказался самым скачиваемым среди других альбомов российских исполнителей.