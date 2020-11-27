Культура

Российская национальная библиотека заинтересовалась псковскими «шалостями»

Заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки Сергей Басов предложил сотрудникам псковских муниципальных библиотек написать методическое письмо «О библиотечных шалостях», чтобы коллеги из других регионов могли воспользоваться передовым псковским опытом проектной деятельности во время карантина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, предложение прозвучало во время Всероссийской научно-практической конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели библиотечного обслуживания», куда псковских библиотекарей пригласили поделиться историей создания «Первого и единственного необычайного библиотечного путеводителя по Пскову».

Напомним, во время весеннего карантина по коронавирусу, когда все библиотеки были закрыты, Централизованная библиотечная система Пскова создала пародию на псковские путеводители. Как сказано в аннотации, «псковским библиотекарям просто хотелось порезвиться и создать своего рода шутливую карту псковского «метро», в которой вместо станций - городские библиотеки. Но когда библиотекари, посмеиваясь, но с присущей им добросовестностью взялись за дело, то у них получился настоящий путеводитель, только библиоцентричный».

Летом этот путеводитель был издан тиражом в 50 экземпляров, а потом на сайте «ЦБС» появились две его электронные версии: обычная и аудиокнига.

Псковский карантинный библиотечный проект так понравился заведующей Центром чтения Российской национальной библиотеки Вере Ялышевой, что она предложила псковичам рассказать о нем на Всероссийской библиотечной онлайн-конференции.

Первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко заодно познакомила коллег с другими «шалостями» псковских библиотекарей. Например, показала им антиковидный баннер, созданный для Центральной городской библиотеки практикантом из Псковского политехнического колледжа.

«Коллеги пишут, что они в восторге от вашей работы», - сказала в прямом эфире конференции Вера Ялышева. А Сергей Басов попросил прислать ему электронную версию псковского «Библиотечного путеводителя», чтобы разместить его в базе Российской национальной библиотеки как образец: «Я думаю, что многим это очень понравится». По его словам, это «прекрасный продукт»: «Вот бы все библиотекари переживали карантин так же, как вы».

Сергей Басов, кроме того, пообещал сразу после окончания карантина приехать в Псков, чтобы на месте получше изучить передовой опыт псковских муниципальных библиотекарей.