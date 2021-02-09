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Культура

Башня, храм, два склепа: о чем молчит Гремячая гора

09.02.2021 10:01|ПсковКомментариев: 0

Таинственная, романтическая и очень... неблагоустроенная: любимая псковичами и туристами Гремячая гора со всем изобилием ее памятников, легенд и возможностей за долгие годы так и не обзавелась более-менее приличным обликом, поражая своих гостей девственной нетронутостью.

Кто-то считает эту «неприглаженность» главным плюсом Гремячки, кто-то резонно замечает, что скамеечки и урны аутентичности не помеха. Мы выяснили, чем сейчас живет правый берег Псковы, какие тайны он скрывает и почему время от времени «поглядывает» на берег левый.

 

Живая история

Раньше здесь выглядело все иначе. Начать с того, что стоял на Гремячей горе не просто храм Козьмы и Дамиана, а целый монастырский комплекс - с несколькими постройками, в том числе трапезной для монахов. Была здесь и хлебопекарня, и палаты в Волчьих ямах (так в военном деле называли одно из препятствий, ловушку для врага). Сейчас от былого великолепия остались лишь руины.

Да и сама церковь не та, что прежде. Как писал Юрий Спегальский, по следам на стенах четверика видно, что первоначальный храм был окружен с трех сторон обычными для XVI века притворами, галереями и, быть может, приделами. Звонница стояла на южной стене четверика. В конце XVII века и притворы, и галереи, и звонница - все было сломано. С западной стороны сделали небольшой притворчик, к нему пристроили крылечко на двух столпах с небольшой колоколенкой над ним (они разрушились после войны).  В результате церковь приобрела совершенно другой облик, «случайный и эклектический», по словам исследователя.

В крепостной стене между Гремячей и Никольской башнями имелись проёмы водобежных ворот, через которые текла Пскова - так называемые Верхние решётки. Ворота заграждались опускными деревянными, впоследствии железными решетками, преграждавшими доступ в крепость по реке (правда, каких-либо остатков фундаментов Верхних решёток пока не обнаружено).

«Знакомящемуся с памятниками старого Пскова обязательно нужно совершить прогулку вокруг стен Запсковья, - был уверен Юрий Спегальский. - Ее можно начать осмотром сравнительно хорошо сохранившейся Козьмодемьянской башни (теперь ее называют Гремячей), а потом пройти с внешней стороны стен до самых Нижних решеток (то есть до реки Великой). Полузасыпанные землей, местами совсем исчезнувшие, а местами даже сохраняющие древнюю обмазку, стены трогают своей подлинностью - их нигде не касалась еще рука реставратора».

Эту подлинность прекрасно «схватывают» туристы. Вот лишь один из восторженных отзывов об этом удивительном месте на сайте tripadvisor.ru: «Красивая древняя башня. Она красива не в том смысле, как пряничные отреставрированные башни, а тем, что несёт на себе печать времени и олицетворяет древность города. Со стороны башни открывается чудесный вид на реку и парк на противоположном берегу. Смотрится очень романтично - прямо готовая декорация для исторического фильма. Если что-то в городе и можно пропустить, то только не её».

Царевны не будет!

О том, что прекраснейший уголок Пскова необходимо привести в порядок, едва ли не первыми заговорили псковские общественники. Члены Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области неоднократно возвращались к этому вопросу, подчеркивая в том числе, что храм и башня на Гремячей горе нуждаются в реставрации или хотя бы противоаварийных работах. Не было бы счастья, да несчастье помогло: когда с древней башни в буквальном смысле сорвало часть крыши, обоснованность требований общественников признали все.

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В сентябре прошлого года стало известно, что по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы включили в перечень памятников, ремонт которых должен был осуществляться за счёт субсидии АНО «Возрождение объектов культурного наследия» от Министерства культуры РФ. Предварительно на объекте провели археологические изыскания.

Работы начались в конце осени прошлого года. По словам старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области Антона Романовского, специалисты впервые работают на территории Гремячей горы и непосредственно у церкви Козьмы и Дамиана. «Ничего, что связано с легендами, относящимися к Гремячей башне, в нашей работе не дало своего отражения, - рассказал нам археолог. - Главные находки связаны с историей самого Гремяцкого монастыря, который был на этом месте когда-то и от которого сейчас осталась сама церковь».

Фото: Археологический центр Псковской области

Раскопки подарили псковским специалистам целый ряд сюрпризов. Во-первых, археологи нашли доказательства того, что в храме ранее существовал южный придел. Во-вторых, они смогли исследовать два склепа. Об одном из них, у современного входа в храм, археологи знали по письменным источникам. Предполагали, правда, что обнаружат только два погребения, а нашли восемь.

«Предварительно мы считаем, что склеп является семейной усыпальницей рода Гремяцких, - рассказывает Антон Романовский. - Это род псковских людей, он начинается где-то с начала 17 столетия и прослеживается до первой половины 18 столетия. Это люди, которые связаны с функционированием монастыря. Кроме того, некоторые из членов рода занимались строительством и ремонтом участков крепостных стен, торговлей».

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Род Гремяцких не так известен, как купцы Поганкины, которые у всех на слуху, но в свое время их очень хорошо знали в Пскове, и они были достаточно зажиточными. По письменным источникам известно, что эти люди обладали и каменными домами, и красивыми предметами быта, интерьера. Их достаток прослеживается и по материалам самого склепа: у каждого из захороненных были нательные крестики в двух вариациях - металлические либо каменные. Были элементы, по всей видимости, расшитой одежды  с использованием металлизированных нитей. Сейчас с этим материалом работают реставраторы, и пока сложно сказать, какие части погребального убора были расшиты. Также встречаются элементы кожаной обуви. По словам археолога, с останками будет работать специалист-антрополог: ему предстоит определить поло-возрастной состав захоронения.

Потревоженный склеп

Второй склеп, обнаруженный археологами там, где когда-то располагался юный придел, стал для них полной неожиданностью. «По нему пока у нас письменных источников нет, чтобы говорить, кто нашел там свой покой, - поясняет Антон Романовский. - В этом склепе нами исследовано тоже восемь захоронений. В составе погребального инвентаря есть нательные кресты, с которыми будет работать реставратор. Ситуация осложнялась тем, что в отличие от восточного склепа южный оказался потревоженным, кости были смещены, имелись определенного рода завалы. Остался неразрешенным пока и вопрос о времени строительства придела в соотнесении со склепом: что появилось раньше. Будем пытаться доходить до истины».

Фото: Археологический центр Псковской области

По словам исследователя, пока можно с уверенностью говорить лишь о том, что эти люди имели отношение к монастырю. Стоит заметить, что данный склеп не имеет никакого отношения к возможному захоронению архиепископа Макария, о котором имеются сведения: священнослужитель был захоронен в притворе, в самой церкви, где работы археологи не вели. «Посмотрим, когда будут расчищены их нательные крестики - может, получим еще какую-то информацию об этих людях», - заметил Антон Романовский.

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Как подчеркивает ученый, ценность проведенных работ несомненна: для археологов это первый опыт раскопок на территории бывшего Гремяцкого монастыря. «Информация об этом месте Пскова была известна только по письменным источникам, - говорит Антон Романовский. - Теперь же мы смогли посмотреть, что нам дает материал археологии». Кроме того, за последние годы псковские археологи не сталкивались с возможностью исследовать такой вид погребального памятника, как склеп, к тому же в котором захоронены люди, о которых историки хоть что-то знают. По словам исследователя, это практика, в чем-то уникальная для Пскова, особенно за последние два десятилетия.

«Мы сейчас пытаемся осмыслять материал, который получен и связан с историей самого храма, - продолжает Антон Романовский. - По летописным упоминаниям мы знаем, что ранее была церковь деревянная. Но пока следов ее наличия нигде подтвердить не удалось. Вокруг церкви мы тоже исследовали несколько захоронений - будем определяться и с ними с точки зрения датировки и ориентации - возможно, это позволит сделать предположения, как стояла церковь первоначально».

Красота по-псковски

На данный момент археологи завершили полевой этап работ завершен, собрав все сведения, необходимые специалистам для дальнейшего создания проектной документации. Теперь в их планах - научное осмысление полученных данных.

Будут ли когда-нибудь проведены раскопки рядом с Гремячей башней, пока сказать сложно. «Конечно, это было бы интересно, учитывая, что чем шире площадь, тем более объективную картину мы можем получить, - говорит Антон Романовский. - Безусловно, в результате наших работ мы можем говорить, что культурный слой там участками, ближе к берегу Псковы сохранился. Культурный слой, относящийся к жизни Гремяцкого монастыря, там, несомненно, должен быть».

Фото: pleskov60.ru

Вслед за археологами на объект - храм Козьмы и Дамиана - должны выйти проектировщики. Но уже сейчас псковичи, неравнодушные к будущей судьбе всего Гремяцкого уголка, говорят о необходимости комплексного подхода к данной территории. Среди них - председатель общественного совета при комитете по защите памятников Наталья Савицкая. Она рассказала нам, что после возвращения совета в плановый режим работы одним из первых вопросов на обсуждение будет вынесена проблема комплексного обустройства правого и левого берегов Псковы на этом участке.

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«Была проделана большая работа для того, чтобы храм вошел в программу реставрации, - напоминает Наталья Савицкая. - А что будет дальше, после того, как проведут все необходимые работы? Здесь ведь не только храм есть, но и Гремячая башня, и хлебопекарня, и Верхние решетки, и мельница Кукка. Надо эту территорию продумать масштабно, ведь на данный момент пока получается кто в лес, кто по дрова. Башня стоит, на мельнице ведутся какие-то работы - все очень разрозненно. А нужна концепция, надо собрать разные мнения. Много мыслей и идей есть у общественности и градозащитников. Больше всего люди хотят, чтобы этот уголок не превратился в копию Финского парка. Никакого асфальтированного пространства, все хотят сохранить уникальность полуразрушенной башни.  Мы дадим возможность всем высказаться».

По словам Натальи Савицкой, такое заседание запланировано на весну. Возможно, к этому времени появятся еще какие-то новости от археологов и реставраторов. 

Кстати, в недавнем разговоре с обозревателем Псковской Ленты Новостей Юлией Магерой председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик подчеркнул, что восстановление Гремячей башни он выделил для себя в качестве приоритета с момента начала работы в Пскове в апреле прошлого года.

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«Комитет обращается в Министерство культуры ежегодно. Сейчас благодаря деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» начались проектные работы по стоящей рядом церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, - отметил чиновник. - Там уже работают археологи. В Археологическом центре мне рассказали об обнаружении двух склепов, это захоронения либо священников, либо состоятельных псковичей. Обнаружили кресты, остатки кожаной обуви. Думаю, естественным образом после реставрации храма от Гремячей башни не уйдем. Если рядом будет храм в идеальном состоянии, Минкульту будет сложнее отклонить в очередной раз нашу заявку.

«В лето 7033 (1525 г.) повеле князь Василий Иванович своему дьяку Мисюрю Мунехину поставити стрельницу каменную на Гремячей горе, над Псковою рекою на кручи, и того лета сделаша тайник»...

По сей день тайники Гремячки бередят воображение ученых и романтиков. По сей день не утихают здесь сражения. Слава богу, теперь уже не боевые, а научные и градостроительные.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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