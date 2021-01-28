Культура

Место сражения: комитет по охране памятников

Опыт Казани поможет Пскову в создании объединенной охранной зоны для всего исторического центра. Возведение деревянной крепости в Выбутах, как и предполагала ПЛН, обернулось строительством забора. Из барского дома в Волышово грунт вывозили самосвалами. Стену Окольного города в этом году ждет расчистка. У Гремячей башни археологи нашли два склепа. В Мелетове будут восстановлены оба храма - с участием митрополита Тихона, конечно. О самом важном на объектах культурного наследия - в интервью и.о. председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика.

- Вадим Анатольевич, с чем начинаете год?

- Как только он наступил, начались интересные процессы. Понятно, что выборный 2021 год будет непростым. Активизировались партии, общественные движения. В этой связи беспокоит, что комитет может стать местом сражения. Тематика историко-культурного наследия - беспроигрышный вариант. В Псковской области мы ни в одном вопросе не можем быть ни при чем, комитет не имеет права дистанцироваться ни от одной задачи. Когда я слышу в свой адрес упреки и критику, совершенно обоснованную, понимаю, что нужно ее слушать, знать основные проблемы и болевые точки, которые интересуют население. Но я обеспокоен тем, что мы можем быть вовлечены именно в политическую повестку, что вопросы к нам будут инициированы не для наведения порядка, а для самого процесса, для указания на провалы в работе власти и слабые места. Когда начнут подниматься такие вопросы, мы будем изучать и сущность проблемы, и повод. Самое главное: в результате удовлетворения такого обращения памятнику будет принесена польза или причинен вред? Проблемы, которые невозможно решить сегодня и завтра, особенно эффективны для пиар-кампаний. Нужно анализировать, что стоит за вопросом: политика, пиар, самореализация, финансовый интерес или это действительно наболевшая проблема. Не хочу, чтобы мои слова были восприняты, как предупреждение, но я хочу объяснить, что мы станем отслеживать повестку.

- Обозначилась ли уже позиция комитета по свежему скандалу со строительством деревянной крепости в Выбутах, которую возводит организатор фестивалей исторической реконструкции Василий Мизгирёв?

- У нас есть взаимодействие с господином Мизгирёвым. Людей нужно слушать и понимать, зачем они делают то, что делают. Уж он точно вреда причинить не хочет. В его стремлении заработать денег я не вижу ничего стыдного. Мы пообщались, я ему напомнил о существовании объекта культурного наследия «Погост Выбуты» и действующих там правовых режимах. Если их изучить, сразу возникают вопросы, что там за камни и постройки появились. Возведение объектов капитального строительства в этом месте запрещено. Однако разрешается «проведение работ по благоустройству, сохранение и воссоздание особенностей рельефа, гидрологии, контуров лесных массивов, исторических трасс дорог и других элементов исторического ландшафта по проектам, согласованным с государственным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия». У меня есть опыт работы с юридическими вопросами по земельным отношениям. Исходя из этого опыта могу сказать, что правовой режим разработан в 2014 году невнятно. В нем нет запрета возводить заборы, Василий Владимирович и говорит, что возводит ограждение по границам своего участка. Какой суд, если мы туда обратимся, привлечет его к ответственности?

Однако проект не согласован с комитетом, Василий Владимирович свою деятельность ведет слишком самостийно, вот тут возможен штраф. Как минимум ограждение должно быть безопасным для участников фестиваля. В частности, недавно был назначен штраф в ситуации с церковью Жен Мироносиц, где подрядчик слишком широко растесал проем для монтажа окна. Суд назначил отцу Александру штраф в семь с половиной тысяч рублей, подрядной фирме ввиду коронавирусных послаблений для бизнеса было вынесено предупреждение. Окно уже закрыто так, как это должно быть, далее последует реставрация.

И все-таки я считаю, что неправильная дорога - всё везде запретить. Дальше будем Василия Владимировича подвигать к тому, чтобы он представил проект. Даже баню строят, на листе бумаги что-то нарисуют. Он обещал, что все покажет. У него много сторонников, его фестиваль — позитивная история, в наш адрес уже полетели камни. Воевать мы ни с кем не будем. Призываю всех друг друга уважать.

Смотрите также В чистом поле

- Как идут дела в Волышове?

- В главном доме усадьбы проводятся первоочередные противоаварийные работы, завершится они должны в феврале. Возводится временная кровля. «Временная» - это только название, простоит она десять лет, а то и поболее. Барский дом вычистили, самосвалами вывезли гигантское количество грунта. Также в этом году состоится закрытие всех дверных и оконных проемов. Проект работ подготовила наш удивительный и замечательный партнер Татьяна Николаевна Ознобишина.

В этом году выходим в Волышове на церковь Спаса с нашим локомотивом - АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Храм того и гляди рухнет. Будем укреплять внутренние конструкции, работать по кровле, сделаем внутри расчистку, разберем участки, которые могут обрушиться.

- Есть ли понимание вопроса о дальнейшей судьбе имения?

- Существует обращение в наш адрес о принятии в аренду главного дома и конюшни. Через сайт губернатора обратилось физическое лицо с идеей создать туристический досуговый комплекс. Начали тесно сотрудничать, вцепились в него, если уместно так говорить. Сначала человек слышит «аренда за рубль», узнает о сроке в семь лет для приведения объекта в порядок. Но потом все оказывается чуть сложнее. Пока нет не только проекта, но даже эскиза, который можно выполнить бесплатно для продвижения идеи. Когда об этом зашла речь, началось: «Пока не знаю». Так что о появлении инвестора говорить еще рано.

- К Ганзе был разработан план ремонтно-реставрационных работ на стенах Окольного города. Насколько вы близки к его реализации?

- На этот год в планах расчистка стен Окольного города, очистка их от безобразных надписей, удаление лишней растительности с привлечением дендрологов, чтобы не нарушить кладку. В первую очередь, работы будут проводиться на участке вдоль улицы Свердлова. Техзадание готовим совместно с Росимуществом. Выделено всего 800 тысяч, хотим высчитать так, чтобы при максимальном комплексе работ была вычищена максимальная протяженность стены. Наша задача, чтобы из этой скромной суммы ни одна копейка впустую не была потрачена.

- Частью стены Окольного города является Гремячая башня, которая давно ждет руку реставратора. В этом направлении есть какие-то подвижки?

- Восстановление Гремячей башни я выделил для себя в качестве приоритета с момента начала работы в Пскове в апреле прошлого года. Комитет обращается в Министерство культуры ежегодно. Сейчас благодаря деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» начались проектные работы по стоящей рядом церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Там уже работают археологи. В Археологическом центре мне рассказали об обнаружении двух склепов, это захоронения либо священников, либо состоятельных псковичей. Обнаружили кресты, остатки кожаной обуви. Думаю, естественным образом после реставрации храма от Гремячей башни не уйдем. Если рядом будет храм в идеальном состоянии, Минкульту будет сложнее отклонить в очередной раз нашу заявку.

- Упомянутая вами АНО насколько широкую деятельность уже развернула?

- В Псковской области ведется работа по 53 объектам. В основном, она на стадии проектных работ, но по ряду объектов выходим на фактическое выполнение, выдаем разрешения на проведение работ. У меня список из 11 региональных памятников и 42 федеральных. Мы в этой работе оказываем помощь, осуществляя координацию деятельности и документационное обеспечение.

- Как у вас налажено взаимодействие с митрополитом Тихоном?

- В обычном рабочем режиме. У владыки есть мой телефон, когда нужно обсудить какой-то вопрос, он звонит. Было несколько продуктивных встреч, он с большим вниманием относится к идущей работе. Ежедневно по линии епархии мы взаимодействуем с древлехранителем отцом Антонием.

- Некоторое время назад с подачи митрополита Тихона активно заговорили о создании в Пскове школы реставраторов. Какие-то подвижки есть в этом направлении?

- Весной в нашей области пройдет выездная школа реставраторов, организованная совместно с Союзом реставраторов России. К нам приедет молодежь, которая видит себя в будущем реставраторами. У нас есть куда приложить силы: полным ходом идут работы на церкви Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове, на Вознесенской церкви в Бельском Устье, в Мелетове весной работы продолжатся. Конечно, в Псково-Печерском монастыре.

Участники школы хотели бы получить опыт по настенной живописи, здесь может быть задействована Анастасиевская часовня, учитывая, сколько она внимания привлекает. АНО «Возрождение объектов культурного наследия» запланировала в этом году серьезные суммы на часовню, плюс блогер Илья Варламов собрал 300 тысяч, за это большое спасибо.

- Что происходит в Мелетове?

- Сейчас все работы остановлены - не сезон. Цементация и укрепление грунтов выполнены на 90%, остался последний этап, который целесообразно выполнять с задержкой после весенних подвижек. Самое приятное, что есть четкий план по находящейся рядом Троицкой церкви, она будет восстановлена, конечно, при участии АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Смотрите также Что же будет с Троицей и с нами

- Какие глобальные планы у комитета на этот год?

- Мы ведем работу по созданию объединенной зоны охраны объектов культурного наследия «Город Псков». Сейчас происходит много нестыковок, когда режимы отдельных объектов накладываются друг на друга, что приводит к разночтениям в строительстве, реконструкции, не всегда бывает понятно, можно ли в конкретном месте кабель проложить. В городе недавно появились объекты ЮНЕСКО, вокруг них должны быть буферные зоны, это тоже нужно учитывать.

Осенью мы столкнулись с тем, что у нас 118 объектов культурного наследия не имели границ, а без них невозможно прорабатывать дальше создание зоны. До этого мы в год оформляли границы 30-40 объектов, привожу эти цифры для понимания, какую работу провел комитет. К 1 марта все объекты будут проведены через кадастр, и в городе не останется ни одного памятника без границ.

У нас уже есть несколько объединенных зон, где на одной территории сосредоточено несколько памятников: «Ансамбль Кремля», «Мирожский монастырь», «Снетогорский монастырь». Теперь хотим создать единую и понятную картину по всему историческому центру и ближнему Завеличью. У нас работает московская организация по договору с Научно-производственным центром. Уже проведен глобальный ландшафтный визуальный анализ с выявлением влияния на памятники высотных параметров, диссонирующих объектов. Если мы придем к тому, что где-то режим чрезмерно ужесточен, будем уточнять такие моменты. Где-то требования будут ужесточены. Мы привлекли для этой работы также специалистов из Казани, которые прорабатывали объединенные зоны, включающие в том числе, объекты ЮНЕСКО. Там у них получился блистательный проект, одобренный везде и всеми, мы хотим его взять за основу.

Беседовала Юлия Магера