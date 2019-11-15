Общество

А ваше место - на кухне!

Как вы думаете, где может проходить заседание Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области? В актовом зале с президиумом и рядами кресел? Ничего подобного! За большим столом, в окружении холодильника, микроволновки, кружек и чайников - по традиции, описанной еще Осипом Мандельштамом в 1931 году в стихотворении «Мы с тобой на кухне посидим»...

Дело в том, что, несмотря на предварительные договоренности с главой комитета Натальей Тихомировой, в ведомстве оказались не готовы к заседанию общественников, которое состоялось в минувший четверг. Более того - ни сама руководитель, ни кто-либо из ее представителей не нашли возможности прийти на встречу, в рамках которой планировалось обсуждение одного из острейших на сегодня вопросов - противоаварийных работ на Гремячей башне. Опять же - не пришли, несмотря на то, что дата выбиралась, исходя из возможностей Натальи Владимировны присутствовать на заседании. На этом необычном мероприятии вообще много чего было «несмотря на»...

Доктор, мы теряем ее!

В плане работы значилось ни много ни мало - семь пунктов. Что ни пункт, то ОКН, то бишь объект культурного наследия. Гремячая башня, ансамбль Вознесенского монастыря, памятники, вошедшие в списки ЮНЕСКО, Мелетово: повестка серьезная. Этими объектами Общественный совет намерен заниматься в ближайшие два года, причем не на словах, а на деле - формируя конкретные предложения по сохранению и использованию памятников.

Благо псковские памятники уже не просто «ждут», как это принято говорить, а вопиют о своей забытости и заброшенности. За примерами далеко ходить не надо: всего-то прогуляться из центра города через Кузнецкий мост на Гремячую гору. Здесь расположены три памятника федерального значения - Космодемьянская башня (все мы знаем ее как Гремячую), храм св.Космы и Дамиана XVI века и Пекарня (кожевенный завод) XVII века. Все памятники находятся в аварийном состоянии: на хлебопекарне крыша отсутствует (ее попросту разворовали в 90-е-2000-е), на Гремячей башне после недавнего урагана сорвало несколько листов кровли, храм испещрен трещинами и не имеет никаких коммуникаций.

По мысли общественников, чтобы привести эти объекты в порядок, не нужны миллиарды - для начала надо хотя бы сохранить то, что есть, проведя противоаварийные работы и продумав единую концепцию этого пространства. За основу активисты предлагают принять проект «Музейный комплекс на Пскове», разработанный легендарным псковским реставратором Юрием Спегальским 50 лет назад. В его представлении «милое захолустье Запсковье» - это живописнейший уголок города, где архитектурно все продумано до мелочей, с учетом рельефа прибрежного склона.

Конечно же, реализация этой идеи - дело не одного года и даже не двух. Но сейчас общественники просят: не надо реставрировать эти памятники, не надо наводить на них новомодный лоск, давайте начнем хотя бы с противоаварийных работ на кровле. Кроме того, до 30 ноября региону надо успеть подать заявку на участие в госпрограмме «Развитие культуры и туризма» по линии министерства культуры РФ - тогда деньги появятся еще и на обустройство крыши на Хлебопекарне.

К слову, тревогу о том, что на Гремячей башне проблемная крыша, Общественный совет высказывал еще в предыдущем созыве, года два назад. Думали даже своими силами найти вышку, листы, но тогда не сложилось. Теперь, когда на проблему наконец-то обратили внимание, не менее тревожно: во-первых, работы ведутся не так интенсивно, как хотелось бы, во-вторых, близится зима, а значит, влага, скопившаяся в трещинах и разломах памятников, начнет замерзать, разрушая кладку стен и полов.

По мнению некоторых членов Общественного совета, если в ближайшее время начатые на башне работы не перейдут из стадии разговоров, согласовывания бумажек и примеривания игрушечных лестниц к стенам в реальную фазу, мы можем вообще утратить памятник - визитную карточку Пскова. Это при том, что Гремячая башня фигурировала в списке номинантов ЮНЕСКО как особо значимый памятник. «Даже страшно подумать, как в таком виде можно было вообще выносить этот объект на ЮНЕСКО? - удивляется председатель Общественного совета Наталья Савицкая. - Может быть, сначала привести в порядок было его необходимо?»

Медленно, но верно разрушается и Хлебопекарня (кожевенный завод) - памятник XVII века. Да-да, это та коробка без крыши, что стоит на правом берегу Псковы ниже Гремячей башни. Время от времени находились частные инвесторы, которые предлагали и кровлю сделать, и жизнь памятнику вернуть, найдя ему современное применение... Но воз и ныне там: пока Хлебопекарня больше похожа на обитель тихую бомжей и алкоголиков, нежели на объект культурного наследия.

Много проблем и у храма Космы и Дамиана с Гремячей горы. Некоторые из них могут решиться лишь с вмешательством федеральных денег. По словам настоятеля храма Александра Смирнова, храм признан аварийным. Для того чтобы провести реставрационные или хотя бы противоаварийные работы, потребуются крупные суммы, исчисляемые миллионами. Возможно, этот вопрос также будет решен благодаря включению в программу «Развитие культуры и туризма».

В случае, если ситуация с комплексом памятников Гремячей горы не изменится, члены Общественного совета готовы обращаться за содействием не только к губернатору региона Михаилу Ведерникову, но и в министерство культуры РФ, требуя срочного вмешательства в спасение псковского архитектурного наследия.

Мертвые души и живая память

Еще один вопрос, предложенный к обсуждению участникам ноябрьского заседания Общественного совета, - «черные дыры» и «белые пятна» в перечне городских объектов культурного значения. Дело в том, что на сегодня в Пскове зарегистрировано и находится на балансе 396 объектов культурного наследия, из них 150 - федерального значения, 246 - регионального.

«Когда я на сайте посмотрела перечень, мне сразу показалось, что многие объекты не существуют, - пояснила Наталья Савицкая. - Они или снесены, или их нет». За примерами далеко ходить не надо. Объект под номером 48 - Горького, 19. Может, когда-то там и был объект культурного наследия, но сегодня это обычная пятиэтажка. Дальше: №63, Люксембург, 1/7: Богодельня. В 80-е годы еще была, но на данный момент не сохранилась. Герцена, 9, 9а, 9б, 11б - если и стояли здесь когда-то «Дома жилые», охраняемые законом, то сейчас здесь современные коттеджи.

По мнению Общественного совета, комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области необходимо провести мониторинг всех объектов перечня и исключить из него «мертвые души». Активисты готовы в этом помочь - обойти часть адресов и сгруппировать все объекты по трем направлениям: несуществующие, в плохом состоянии, в отличном состоянии.

Разговор о памятниках плавно и логично перешел к обсуждению проблем, возникших с включением этим летом 10 псковских храмов в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. Недоумение у специалистов, в том числе у членов ВООПИиК, вызывает отсутствие плана по этим объектам в связи с изменением их статуса. Таблички рядом с ними появились - что дальше? По наблюдению общественников, кроме проблем, ничего нового у псковских храмов не появилось: на фоне отсутствия финансирования к храмам еще и предъявляется больше требований. Выясняются и вовсе удивительные факты - например, что до сих пор не подписано охранное обязательство между комитетом по охране памятников и храмом Николы со Усохи.

Наряду с известными всему миру храмами в Пскове есть объекты, которые к памятникам пока не отнесены. Их выявлением также планирует заниматься Общественный совет в ближайшие два года. Мысли по этому поводу есть: так, уже готовятся документы для постановки под госохрану места расстрела и захоронения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны Салотопка - деревня Андрохново - кожевенный завод (улица Пограничная).

Есть невыявленные памятники не только в Пскове, но и в Великих Луках - например, уникальная кольцевая печь Гофмана, которая использовалась для обжига кирпича. Ее построили после войны пленные немцы, после того, как завод прекратил свое существование, утилитарное значение печь утратила, что с ней теперь делать - непонятно. В любом случае, как заметили на заседании, стоит обратить на нее внимание, так как если найдется потенциальный пользователь-инвестор, важно не дать ему разобрать ее на кирпичи, попытаться донести до всех ценность этого объекта промышленной архитектуры, оставшегося на территории региона едва ли не в единственном экземпляре.

Вспомнили общественники и о псковских дореволюционных электростолбах - на сегодня их в Пскове сохранилось порядка 27 штук. К памятникам наследия их, конечно, причислять нельзя, но это часть исторической городской среды, нуждающейся в сохранении: очередная проверка энергетиков на соответствие нормативам - и столбы спилят и сдадут в металлолом. Участники Общественного совета постановили не оставлять без внимания подобные объекты и продумать возможные пути их защиты.

Неуспение

Поговорили члены Общественного совета и о ситуации с храмом Успения пресвятой Богородицы в Мелетово, где на данный момент не завершен даже первый этап противоаварийных работ, финал которых планировался на 25 ноября. Как сообщила консультант Общественного совета, старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова, отставание в темпах связано с рядом организационных моментов, а также открывшихся в процессе реализации недоработок проекта.

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«Часть работ была проделана, - говорит Ирина. - Стянули металлическими связями аварийный притвор, заинъектировали западную стену придела, вычинили кое-где кладку. Начались работы по ремонту-реставрации кровли. С куполов сняли окрытие, сделали защитные навесы, но материалы еще не завезены. В Северо-Западной дирекции обещают, что контракт будет продлён или перезаключен на следующий год. Сейчас очень важно держать руку на пульсе. Недопустимо, чтобы памятник входил в зиму со снятой обмазкой, раздетыми куполами и без финансирования».

Рассказывая о ходе работ в Мелетово, Ирина Мельникова также подчеркнула, что за последние полгода, благодаря поддержке заказчика, были проведены большие работы по живописи храма. По её словам, было составлено полное описание состояния фресок, сформированы картограммы, в которых отмечено, где какой участок живописи сохранился и в каком он находится состоянии, была составлена примерная ведомость того, что будет необходимо предпринять в дальнейшем.

Не лучше дела у расположенного рядом с храмом Успения храма Св. Троицы Живоначальной. Как выяснилось, этот региональный памятник начала XX века, находящийся в аварийном состоянии, является бесхозным. Комитет по охране культурных объектов рекомендовал Карамышевской волости взять его на баланс и инициировать постановку на государственную казну. На данный момент этого не сделано и, судя по всему, вряд ли будет сделано. А решение по храму принимать придется, ведь его расположение рядом с храмом, расписанным средневековыми фресками, обязывает: мы же не можем в процессе ремонта пол-здания выкрасить, а оставшуюся половину оставить старой и облупившейся? А, нет, показалось: можем...

Выдворенный из актовых залов и лишенный возможности вести диалог с чиновниками, предпочитающими «бумажное» выяснение отношений, - Общественный совет тем не менее прошел интенсивно и, как нам кажется, плодотворно. Это отмечали, кстати, и простые псковичи, откликнувшиеся на приглашение присоединиться к встрече, опубликованное на Псковской Ленте Новостей.

«Мне очень радостно, что люди, собравшиеся здесь, пытаются что-то сделать. Из кустов надо иногда выглядывать...», - философски резюмировала одна из вольнослушательниц заседания, представившаяся «просто бабушка».

Псковские общественники из кустов выглянули. Теперь очередь за чиновниками.

Елена Никитина