Культура

Восемь скелетов и кресты: археологи рассказали о находках возле Гремячей горы в Пскове

Археологический центр Псковской области рассказал о находках, сделанных в ходе раскопок у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

В первом склепе, расположенном перед притвором, в ходе раскопок нашли восемь скелетов. «Кроме того, известна керамида с текстом, гласящая, что здесь, у паперти церкви, похоронен монастырский подъячий Семен Гаврилов сын Гремяцкий и его сноха Анна Фадеева. Благодаря исследовательской работе Б. А. Постникова мы знаем довольно много о роде Гремяцких», - отметили археологи.

Основатель рода, Семен (Сенка) Гаврилов (1625-1674) был площадным подъячим и зарабатывал на жизнь составлением юридических документов. В 60-е годы XVII века занялся торговлей, в том числе табаком, запрещенным к ввозу в Псков.

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«На этом деле прогорел, задолжал иностранным поставщикам и попал в тюрьму. Каким-то образом сумел рассчитаться с долгами, не только выправил материальное состояние и даже приумножил его, но из-за подорванного в тюрьме здоровья решил сменить вид деятельности и стал вкладчиком Косьмодемьянсого монастыря на Гремячей горе. До конца своих дней он вел вел весь документооборот обители, за что получил особую благодарность и был прозван Семеном Гремяцким», - говорится в сообщении.

Отмечается, что находки из склепа свидетельствуют о достаточно высоком статусе погребенных. «Это сохранившееся богатое шитье одежды, интересные каменные (!) нательные кресты», - уточнили специалисты.

Археологи рассчитывают, что антропологические исследования позволят установить пол и возраст погребенных и, возможно, благодаря сравнительному анализу генеалогического древа рода Гремяцких они узнают, кто конкретно из родственников был погребен вместе с Семеном и Анной.