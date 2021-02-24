Культура

В Псковской области стартует первый онлайн-курс Лаборатории медиапоэзии

Любителей литературы из Псковской области приглашают в Лабораторию медиапоэзии 101 онлайн – проект команды Международного фестиваля медиапоэзии 101. Участие бесплатное. Лучшие работы будут показаны на выставке в Петербурге. Сообщила Псковской Ленте Новостей куратор Лаборатории медиапоэзии Дарья Петрова.

Медиапоэзия является жанром литературы, гармонично объединяющим современные технологии и язык. Инстаграм-поэзия, роман в имейлах и смс, мобильное приложение, книга как дополненная реальность, спам-бот как литературный герой… Лаборатория 101 призвана продемонстрировать многообразие творческих возможностей, доступных пользователям современных медиа.

Из онлайн-курса слушатели узнают:

- Как сегодня развиваются традиции экспериментальной поэзии?

- Какие бывают жанры в медиапоэзии?

- Кто создает самые интересные работы в этом направлении?

- Как стать автором-медиапоэтом?

Курс делится на вводные и тематические лекции. К каждой лекции прилагается список литературы и творческое задание. Преподаватели курса дают обратную связь по работам учеников.

До 1 мая работы слушателей онлайн-курса участвуют в конкурсном отборе на выставку лучших произведений Лаборатории в Санкт-Петербурге. Выставка-показ состоится в конце мая в «Открытых мастерских» библиотеки «Лиговская».

Участие в проекте является бесплатным.