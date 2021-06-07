Культура

Зоны охраны Троицкого храма в Невеле предстоит утвердить депутатам

Для сохранившегося в Невеле исторического храма разработаны зоны охраны – постановление «О границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Троицы», 1850-е гг., 1890-е гг. и требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон» внес губернатор Михаил Ведерников в региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Документация, разработанная по заказу областного комитета по охране объектов культурного наследия, подразумевает установление трех зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), разделенных на несколько участков.

В ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2 требования и ограничения схожие. Здесь запрещается реконструкция зданий и сооружений, предполагающая изменение их высотных и объемных параметров. При ремонте нельзя менять элементы декора и проемы окон и дверей, облицовывать дома сайдингом и сэндвич-панелями. На главных фасадах нельзя размещать телевизионные тарелки и кондиционеры, за исключением устройств, необходимых для функционирования зданий административного и общественного назначения. Под запретом ведение торговли вне объектов капитального строительства, а также раздел земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в случае, если такой раздел приводит к изменению исторической планировки квартала. Размещение временных строений и сооружений также запрещено, за исключение периода проведения публичных мероприятий.

К разрешённой деятельности отнесено проведение комплексной реконструкции кварталов, восстановление утраченных элементов планировочной структуры, организация пешеходных зон внутри кварталов. Допустимая высота зданий разрешённого строительства с использованием традиционных и ряда современных строительных материалов (дерево, кирпич, железобетон, камень натуральный и искусственный) составляет от 8 до 12 метров. Высота заборов не может превышать полутора метров, обязательным условием является прозрачность ограждения. Разрешено устройство парковок и стоянок, благоустройство территории, а также установка малых архитектурных форма, скамеек, урн и светильников.

В ЗРЗ-3 действуют более строгие ограничения. Здесь запрещено строительство зданий и строений, проведение работ, приводящих к изменению гидрогеологической характеристики территории, изменение существующих отметок рельефа более чем на метр, размещение любых рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов, устройство парковок, вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок. При этом на территории разрешено устанавливать объекты внешнего благоустройства, проводить работы по регенерации ландшафта, благоустройству и озеленению, прокладывать инженерные коммуникации подземным способом, а также размещать памятные знаки и подчиненные ландшафту скульптурные композиции.

По предварительной оценке, положение собственников земельных участков, расположенных в границах разработанных охранных зон, не ухудшается относительно правового положения, существующего на сегодняшний момент. В случае возникновения убытков, появившихся в результате установления зон охраны, их возмещение в соответствии с Земельным кодексом РФ должно быть произведено за счёт областного бюджета.

Представленный в региональный парламент проект постановления рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению. Решение об утверждение охранных зон примет депутатский корпус на сессии Собрания.