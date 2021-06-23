Культура

Псковичей приглашают на видеолектории о человеколюбцах и брошенной молодежи

Региональный центр президентской библиотеки в Псковской области приглашает горожан на видеолектории в рамках проекта «Знание о России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

7 июля пройдет видеолекторий по роману «Роман Ф. М. Достоевского "Идиот" в свете аксиологии счастья», а 8 июля — «Русские мальчики и девочки Достоевского: ранние человеколюбцы и брошенная молодежь».

Лекции проведет кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Дмитрий Богач. Начало запланировано на 11.00.

Присоединиться к видеолекциям сможет любой желающий. Трансляции будут проводить на портале президентской библиотеки, также они будут транслироваться в региональном центре президентской библиотеки в Псковской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 72-83-98. Напомним, что 200-летие со дня рождения писателя будут отмечать 11 ноября.