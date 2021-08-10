Культура

Археологи начинают работы на площади Ленина в Пскове

Археологи начинают работы на Княжьем дворе под бывшим кинотеатром «Октябрь» в Пскове. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все, наверное, знают эту печальную историю, но, если не знают, давайте напомним. В 1958 году было принято политическое решение построить на дороге к церкви здание кинотеатра, чтобы народ шел не в церковь, а в кино, и там повышал свою культуру. Говорят, что на Пасху там показывали фильмы, на которые в обычное время было не попасть», - рассказала Марина Кулакова.

По ее словам, тогда «просто был вырыт котлован и построено здание». При этом, заметила эксперт, археологи предполагают, что на этом месте в 14 веке располагался Княжий двор.

«По планам 18 века нам известно только местоположение некоторых построек, часть из них попадает в котлован, а часть расположена где-то рядом», - рассказала директор Археологического центра региона.

Сейчас археологи начинают работы в предполагаемом месте расположения церкви Алексея Митрополита. Марина Кулакова заметила, что церковь, скорее всего, просуществовала на том месте до 18 века.