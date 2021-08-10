Культура

Это просто пушка!

Сходить пятнадцать раз в театр или тридцать раз в музей за счет государства смогут старшеклассники и студенты. С осени на «Госуслугах» начнется оформление карт «Мир», куда правительство положит по три тысячи рублей. Подать заявку на выдачу виртуальной карты или пластика смогут все россияне с 14 до 23 лет. Деятели культуры рассказали, какого эффекта ждут от программы и что именно предложат молодежи.

Правительство поможет молодежи удовлетворить культурную жажду.

До восемнадцати и старше

Жительница Пушкинских Гор Снежана Шарипова отметит 23-летие в январе. Она как раз успевает получить «Пушкинскую карту». Потратить с нее деньги можно будет строго на музеи, театры и посещение других учреждений культуры.

«С радостью выделила бы время на поездку в театр в Псков, - говорит Снежана. - На «Ревизора» бы сходила. Все-таки школьникам и студентам очень дорого ходить в театр. Я работаю, заочно получаю высшее образование и сама его оплачиваю. Сложно выкроить деньги еще и на театр, тем более до Пскова нужно доехать, это тоже траты. О нас, молодежи, позаботились, теперь не получится жаловаться, почему так дорого прикоснуться к искусству».

Карту можно будет выпустить на физическом носителе или виртуальную.

Худрук Псковского театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев вспоминает, как сам был бедным студентом и не мог позволить себе билет на постановку за рубль двадцать. И как на посту главы комитета по культуре Санкт-Петербурга провел эксперимент: однажды заставил театры в День влюбленных продавать билеты по 10 рублей.

«Мне все время говорили, что люди не ходят в театр, потому что он стал плохой, молодежи все это не нужно, мировоззрение изменилось, - рассказывает Дмитрий Месхиев о причинах эксперимента. - В день акции очереди в кассы по двести-триста метров стояли с шести утра. Специально проверял, именно молодежь пошла. В программе «Пушкинская карта» не вижу ничего дурного, только позитив. Уверен, что студенты пойдут».

Потратить деньги с карты можно будет не на всякое культурное событие, а только на одобренное специальным экспертным советом. В Псковской области такой уже сформирован. И.о. председателя областного комитета по культуре Ольги Тимофеева отмечает, что в состав регионального совета вошли семь представителей разных областей культуры, чей «авторитет трудно оспорим». Персональный состав и порядок утверждения событий будут обнародованы к осени.

Театр планирует заявить в программу, в том числе, свежие резонансные постановки.

Псковский театр планирует заявлять классику, в том числе, в современном прочтении: «Метель», «Ревизора», «Пиковую даму», «Смерть Тарелкина» - диапазон от 12+ до 18+, то есть свой спектакль найдут и подростки и более взрослые участники программы.

Всем кнопка

На сайте Минкульта написано, что купить пиво вместо билета на балет (так и написано - «пиво») не позволят специальные «белые» терминалы. Они будут зарегистрированы в ведомстве и только в них карта пикнет на списание. Еще одним важным условием участия в программе станет возможность покупки билетов онлайн. При этом неважно, будет услуга представлена на собственном сайте учреждения культуры, или на агрегаторе по продаже билетов.

Благодаря этому условию Псково-Изборский музей впервые начнет продавать билеты в интернете. И не только для участников программы. Когда на сайте музея появится соответствующая кнопка, нажать на нее смогут все потенциальные посетители.

«Когда мы в прошлом году запустили новый музейный сайт, уже были подготовлены документы на продажу билетов онлайн, - поясняет Марина Николаева, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Псково-Изборского музея, - но пока решили этого не делать, так как некоторые музейные объекты еще закрыты на реставрацию. А теперь мы просто обязаны. Сейчас занимаемся прикручиванием кнопки на сайт».

Предполагается, что участник программы сможет купить со своей карты несколько билетов. Но воспользоваться ими должен только сам. «Правилами программы покупка билета третьим лицам запрещена. В случае выявления факта нарушения этого правила, организация обязана не пустить нарушителя на мероприятие», - говорится на портале ProКультура.РФ. Как вся система будет работать на практике, музей планирует проверить в главном здании на улице Некрасова. Поэтому на первых порах по «Пушкинской карте» купить простой билет или билет с экскурсией можно будет только на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Новым музейным объектам пока предстоит встать в очередь, дожидаясь обкатки технологии.

Филиалам музея в районах тем более придется подождать. Светлана Белюкова, старший научный сотрудник мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской в Полибино, не сомневается, что в будущем программа сможет повысить интерес к музею благодаря сокращению части затрат на посещение. Транспортные расходы все равно останутся, но хотя бы цену входного билета государство компенсирует.

«Мы были бы очень рады. Правда, пока в Полибино ужасная мобильная связь и интернет, - констатирует она. - Из-за этого у нас оплата только наличкой, терминала нет. Пусть отработают механизм на больших музеях и театрах, а к нам начнут приезжать, когда будут созданы для этого условия».

Покупка билетов онлайн для подобных отдаленных уголков могла бы снять вопрос с терминалом - заплатить картой (не только «Пушкинской») можно будет еще из дома.

«ПушКа» для Пушкина

«Мы отправили на модерацию сборные экскурсии, мастер-классы, выставки, то есть все события, куда можно купить индивидуальный билет, - рассказывает о том, как будет работать с программой Пушкинский заповедник, начальник экскурсионной и методической службы Елена Михайлова. - Ожидаем увеличения числа посетителей, надеемся, что многие смогут к нам приехать, это большое подспорье для старшеклассников и студентов. Они — наши любимые посетители, всегда к нам приезжают в мае и сентябре-октябре. Пушкина нужно изучать, знать. Получается, государство поможет, оплатит билеты».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова считает, что «Пушкинская карта» позволит создать серьезный задел на будущее в формировании аудитории. Концертному учреждению программа позволит начать работу с возрастной группой, которую довольно сложно привести в зал и заинтересовать.

«Будем заявлять наши филармонические программы, академические концерты, балеты, оперы - в общем, практически все наши проекты», - раскрывает она, что увидят молодые зрители в филармонии.

Глава регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева напоминает, что в следующем году «Пушкинскую карту» государство планирует пополнить уже на пять тысяч рублей:

«Задача стоит, чтобы с 1 сентября все заработало. Проект пока пилотный, посмотрим, насколько карта сподвигнет молодых людей к посещению. Исходя из востребованности программы будем выстраивать маркетинговую политику, разворачиваться на этот сегмент. Оплата онлайн — не препятствие, постепенно начнем подключать те учреждения, где такой кнопки пока нет. Учреждения активно получают «белые» терминалы, заявляют свои события. Процесс идет».

В самом Минкульте название «Пушкинская карта» быстренько сократили до «ПушКа». Слово pushka зашито в адресную строку интернет-страницы с подробным описанием того, как будет работать программа. На сленге молодых людей «пушка» - нечто с вау-эффектом. Уже через месяц увидим, насколько сильным окажется грохот от ее выстрела.

Юлия Магера