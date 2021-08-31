Культура

Еще около 2 млрд рублей направит правительство на поддержку библиотек и детских театров

Правительство России дополнительно направит около 2 млрд рублей на развитие библиотек, детских и кукольных театров в регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства, передает ТАСС.

«Будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры, библиотеки в регионах. Для этого правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей», - сказал он. Благодаря этому в библиотеках появятся новые книги, техника для работы в интернете, условия для людей с ограничениями по здоровью, пояснил глава кабмина. Между тем, в детских театрах установят новое звуковое и световое оборудование, заменят кресла. Всего за счет этих средств планируется улучшить 30 театров и 150 библиотек.

«Мы продолжим эту работу, ведь и в регионах она находит живой отклик у людей, которые охотно работают волонтерами, стремясь внести свой вклад в сохранение и развитие нашего культурного наследия», - отметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что молодым талантам помимо обучения нужна и соответствующая техническая база. «У каждого музыканта должен быть собственный инструмент», - заметил премьер.

Мишустин также напомнил, что недавно власти утвердили стратегию, которая поможет стимулировать производство в России музыкальных инструментов и звукового оборудования. «Выделяем средства на строительство центров культурного развития в малых городах и на селе, в том числе на Дальнем Востоке», - добавил он.