 
Культура

Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

0

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2026» продолжает свою работу в Новосокольническом округе. Как сообщили археологи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», в ходе работ было обнаружено более 250 индивидуальных находок, одной из наиболее интересных оказалась уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы.

Фотографии: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»

«Программа насыщенная, погода нам благоволит, работы много - поэтому не всегда успеваем оперативно рассказывать о результатах наших исследований», — поделились археологи.

На сегодняшний день было обнаружено более 250 индивидуальных находок. Каждая из них предоставляет уникальную информацию о прошлом Псковской земли, об истории того места, которое археологи изучают уже 10 лет.

Одной из наиболее интересных находок является уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы. Уникальность находки заключается в том, что накладка отлита из бронзы по восковой модели, она предназначалась для одновременного скрепления двух ремней сбруи коня. На лицевой стороне изображены четыре фантастических животных в характерном для Скандинавии этого времени стиле Борре.

Изображение животных имеет покрытие желтым металлом. «Археологи традиционно не используют название металла на букву "З"», - уточнили в сообществе. Сбрую, украшенную такими накладками мог, позволить себе человек достаточно высокого социального статуса, например, дружинник или представитель княжеской администрации, заметили специалисты. 

«Как знать, может быть, эту накладку потерял дружинник, сопровождавший княгиню Ольгу по дороге из Киева в Новгород», — прокомментировали археологи.

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Псковская археология

Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

Псковские археологи обнаружили височное кольцо со спиральным декором

У псковских археологов появился талисман

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026