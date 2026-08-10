Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2026» продолжает свою работу в Новосокольническом округе. Как сообщили археологи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», в ходе работ было обнаружено более 250 индивидуальных находок, одной из наиболее интересных оказалась уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы.
Фотографии: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»
На сегодняшний день было обнаружено более 250 индивидуальных находок. Каждая из них предоставляет уникальную информацию о прошлом Псковской земли, об истории того места, которое археологи изучают уже 10 лет.
Одной из наиболее интересных находок является уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы. Уникальность находки заключается в том, что накладка отлита из бронзы по восковой модели, она предназначалась для одновременного скрепления двух ремней сбруи коня. На лицевой стороне изображены четыре фантастических животных в характерном для Скандинавии этого времени стиле Борре.
Изображение животных имеет покрытие желтым металлом. «Археологи традиционно не используют название металла на букву "З"», - уточнили в сообществе. Сбрую, украшенную такими накладками мог, позволить себе человек достаточно высокого социального статуса, например, дружинник или представитель княжеской администрации, заметили специалисты.
Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.
Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.