Псковские археологи обнаружили позолоченную уздечную накладку Х века

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2026» продолжает свою работу в Новосокольническом округе. Как сообщили археологи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», в ходе работ было обнаружено более 250 индивидуальных находок, одной из наиболее интересных оказалась уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы.

Фотографии: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»

«Программа насыщенная, погода нам благоволит, работы много - поэтому не всегда успеваем оперативно рассказывать о результатах наших исследований», — поделились археологи.

На сегодняшний день было обнаружено более 250 индивидуальных находок. Каждая из них предоставляет уникальную информацию о прошлом Псковской земли, об истории того места, которое археологи изучают уже 10 лет.

Одной из наиболее интересных находок является уздечная накладка, созданная в Х веке на территории Северной Европы. Уникальность находки заключается в том, что накладка отлита из бронзы по восковой модели, она предназначалась для одновременного скрепления двух ремней сбруи коня. На лицевой стороне изображены четыре фантастических животных в характерном для Скандинавии этого времени стиле Борре.

Изображение животных имеет покрытие желтым металлом. «Археологи традиционно не используют название металла на букву "З"», - уточнили в сообществе. Сбрую, украшенную такими накладками мог, позволить себе человек достаточно высокого социального статуса, например, дружинник или представитель княжеской администрации, заметили специалисты.

«Как знать, может быть, эту накладку потерял дружинник, сопровождавший княгиню Ольгу по дороге из Киева в Новгород», — прокомментировали археологи.

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.