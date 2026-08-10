Один из лучших в мире пианистов-романтиков даст бесплатный концерт в «Михайловском» 

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает подлинных ценителей музыки на концерт выдающегося российского пианиста Владимира Мищука. Не единожды выступавший в псковском Святогорье музыкант в этот раз намерен исполнить здесь большую программу из пьес композиторов-романтиков, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Владимир Мищук. Фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

В концерте, как задумал его маэстро, прозвучат «Двенадцать песен» Шуберта — Листа, а также вальсы, ноктюрны и полонез Шопена. В «Михайловском» отметили, что к музыке польского гения Владимир Мищук относится особенно трепетно, и недаром многие эксперты считают маэстро одним из лучших исполнителей его сольных, камерных и симфонических, написанных для фортепиано с оркестром, сочинений великого композитора-романтика.

Владимир Мищук — лауреат IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженный артист России, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, приглашённый профессор Международной фортепианной академии в Комо (Италия); мастер-классы пианиста проходят в крупнейших музыкальных институтах мира.

В «Михайловском» напомнили, что впервые в музее Владимир Мищук выступал ещё в советские годы, будучи никому не известным студентом Ленинградской консерватории, в составе бригады для «шефского» концерта, какие во множестве устраивал в Святогорье первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Много раз маэстро бывал в музее-заповеднике и в нынешнем веке — уже в ранге одного из лучших пианистов мира. В частности, он принимал участие в сборном концерте в честь столетия со дня рождения Гейченко, привозил сюда свои новые программы, первым «обыгрывал» концертный рояль «Schimmel», который приобрели для заповедного Научно-культурного центра в 2018 году.

Концерт Владимира Мищука состоится в Большом концертном зале музейного НКЦ (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 22 августа. Вход на него свободный.