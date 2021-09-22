Культура

Оксана Федорова посетит Псков с благотворительным проектом

Телеведущая и певица Оксана Федорова посетит Псков с благотворительным культурно-просветительским проектом «Моя Россия: музыкальное путешествие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Россия знаменита на весь мир богатым музыкальным наследием великих композиторов и музыкантов: Чайковский, Шостакович, Мусоргский, Бородин, Рахманинов, Глинка и многие другие. Однако сегодня подрастающее поколение детей и подростков практически не знакомо с классикой, которая образует фундамент национальной культуры России. Именно через музыку формируется любовь к родной стране, бережное отношение к наследию прошлого и формирование основ культурной идентичности», - отметили организаторы.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения: мультиформатный подход, объединяющий теле-путешествие, онлайн-викторины, музыкальные концерты и творческие встречи, позволит привлечь внимание широкого круга детей, а также родителей и педагогов к ярким, интересным, а порой малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие российские композиторы и музыканты.

В 2021 году реализация проекта при поддержке Фонда президентских грантов планируется в Москве, Пскове, Твери и Курске, с 2022 в этот список войдут другие крупнейшие города страны. В каждом городе планируется съемка телепрограммы, а также творческая встреча с Оксаной Федоровой и концерт с участием юных талантов региона. Телепрограммы о музыкальной истории русских городов запланированы к трансляции на сайте проекта, в социальных сетях, на федеральных и региональных телеканалах.

«Проект „Моя Россия: музыкальное путешествие“ позволит привлечь внимание широкой общественности не только в России, но и за рубежом, к отечественному классическому наследию, раскроет красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины — от небольших городов до культурных столиц», - подчеркнула основатель фонда Оксана Федорова.

Данный проект будет способствовать развитию внутреннего туризма, культурного туризма, и в перспективе может стать основной для разработки оригинальных туристических маршрутов по местам музыкальной истории России.

Первым городом, в котором состоится «Музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой станет Тверь. В октябре группа проекта посетит Псков и Курск, а в ноябре и декабря состоится цикл мероприятий с презентацией телепрограмм и концертами в Москве. На официальном сайте музыкальноепутешествие.рф все желающие могут пройти онлайн-викторину на знание музыкальной истории 4 городов проекта, и все, кто дадут верные ответы на 20 вопросов получат электронный сертификат участника.

По итогам пилотной части проекта в 2021 году специалисты разработают практические рекомендации по интеграции материалов проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», в качестве дополнительного мультимедийного контента для использования на уроках краеведения и музыки, а также составления маршрутов для школьных экскурсий и квестов по изучению музыкальной истории разных городов России.

В условиях стремительно меняющегося мира проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» является культурно-просветительским мостом, связывающим города, страны и поколения. Он направлен на сохранение, изучение, популяризацию национального культурного наследия, повышение общего культурного и интеллектуального уровня подрастающего поколения.