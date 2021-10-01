Культура

Спектакли Санкт-Петербургского театра в Пушкинских Горах отменяются

Спектакли Санкт-Петербургского театра в Пушкинских Горах отменяются. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В связи с указом Губернатора Псковской области о введении ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки спектакли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в Пушкинских Горах с 4 по 10 октября отменяются.

Билеты можно сдать в кассу Научно-культурного центра.

При этом спектакли, запланированные на 2 и 3 октября в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах, состоятся.