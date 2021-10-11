Культура

Новая номинация появилась в псковском конкурсе «Чернильница»

Творческих псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Чернильница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном молодежном центре.

Приглашаются молодые поэты, чтецы, писатели малого жанра и иллюстраторы. В этом году конкурс посвящен 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова.

В конкурсе три номинации: авторы стихотворных текстов, чтецы и писатели малого жанра. Кроме того, нововведением этого года стала дополнительная номинация для иллюстраторов, где молодые художники смогут отобразить в своем стиле несколько стихотворений из нового сборника.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку и свои творческие работы нужно до 31 октября на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса, своей фамилии и инициалов.