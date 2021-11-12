Культура

Создание музейного комплекса в Самолве обсуждают с федеральными экспертами

Условия для создания музейно-выставочного комплекса обсуждают сегодня, 12 ноября, в Самолве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«В Самолву приехала межведомственная рабочая группа, чтобы увидеть новый мемориал Александру Невскому и обсудить условия для создания музейно-выставочного комплекса и его включения в ансамбль комплекса», - говорится в сообщении.

В состав комиссии входят региональные и федеральные эксперты, представители Российского военно-исторического общества. Более детально концепцию строительства рассмотрят на предстоящем совещании.

Напомним, открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, проводимого – в соответствии с Указом президента – в 2021 году. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.

В торжественном открытии памятника приняли участие президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица.

Мемориал создавался по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Реализацией проекта занималось Российское военно-историческое общество совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Скульптор - Виталий Шанов, архитектором - Константин Фомин. По решению президента России на реализацию проекта направили более 110 млн рублей из резервного фонда.