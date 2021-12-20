Культура

Опубликована программа новогодних и Рождественских праздников в «Михайловском»

Заранее спланировать каникулярную поездку в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагают псковичам и гостям региона в учреждении.

Фото с официальной страницы «Михайловского» в социальной сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, афиша предстоящих новогодних и Рождественских праздничных событий в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» уже сверстана. Она составлена так, чтобы каждый гость, вне зависимости от возраста и уровня литературной подготовки, смог найти для себя что-нибудь интересное — дополнительно к традиционным, общим и узкотематическим экскурсионным предложениям и многочисленным, весьма разнообразным по материалу и характеру выставочным проектам.

Так, в праздничные и выходные дни, в период со 2 по 8 января включительно, в Пушкинском заповеднике можно стать участником обновленной фольклорной программы «...Рады мы проказам матушки-зимы!», в основу которой легли фрагменты из произведений «михайловского барина» и местный литературный, музыкальный и игровой фольклор, воссозданный с музейной скрупулезностью. Семьям и небольшим, в том числе школьным и студенческим, компаниям предложат музейные занятия, связанные с русской дворянской провинциальной культурой, и мастер-классы, где каждого научат мастерить рождественские игрушки, новогодние открытки, карнавальные маски. В «Доме мельника» в Бугрово готовят программу «Сказки пушкинской поры», идущую целиком на псковском диалекте, а в господском доме в Тригорском — музыкально-литературный «Рождественский вечер в русской усадьбе».

Полностью с афишей предстоящих новогодних и Рождественских праздников в музее заповеднике «Михайловское» (с указанием дат, времени проведения, возрастных рекомендаций и другой полезной информации) можно познакомиться на официальном сайте учреждения.

Уточнить подробности о том или ином событии, запланированном на праздничные/каникулярные дни, также можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея, то есть, со среды до воскресенья включительно. По этим же телефонам можно сделать предварительную заявку о желании участвовать в той или иной программе. В «Михайловском» также подчеркнули, что все мероприятия в музее будут проходить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими на данный момент в регионе.