На праздничных мероприятиях в библиотеках Пскова читатели пели хором песни военных лет и писали письма солдатам

Праздничные мероприятия в библиотеке Пскова привлекли большое количество читателей, которые с удовольствием участвовали в тематических викторинах и мастер-классах, а также во Всероссийской акции «Письмо солдату», пели военные песни и с интересом листали книги, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

В библиотеке микрорайона Любятово на праздничной площадке «Наша Победа!» сотрудники сразу трех библиотек («БиблиоЛюб», «Диалог» и микрорайона Псковкирпич) провели для своих читателей викторину «Великие битвы Великой Победы», мастер класс «Голубь мира» и поиграли с ними в игру «Победный Псков». А во время интерактива «Песни Великой Победы» собравшиеся в библиотеке не просто угадывали мелодии военных лет с первых нот, но и пели их хором.

В библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева вместе с сотрудниками этого учреждения праздник для читателей устроили их коллеги из Детской экологической библиотеки «Радуга» и библиотеки микрорайона «Овсище». Они провели мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток и поиграли с посетителями в настольные игры. Праздничная программа завершилась выступлением псковских поэтов и бардов со стихами и песнями, посвященными Великой Отечественной войне. В концерте приняли участие Иван Иванов, Игорь Плохов, Ольга Канск, Елена Малыгина, Александр Косарев и Денис Ковальчук.

В Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева сотрудники этого учреждения и Центральной городской библиотеки имени Ю.Н. Тынянова, а также библиотек Центра детского чтения и Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева провели для посетителей викторины на знание событий Великой Отечественной войны и посвященных ей литературных произведений, организовали мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, бумажных самолетиков с победной символикой и «фронтовых» треугольников.

Кроме того, все жалеющие смогли поучаствовать в кино-блице «Стоп-кадр!», во время которого читатели угадывали легендарные фильмы о Великой Отечественной войне по трем кадрам и потом находили книги, по которым эти кинокартины были сняты. А историческая викторина «Животные на фронте: пушистые, пернатые, хвостатые» познакомила детей и взрослых с фактами о том, как почтовые голуби корректировали огонь под Псковом, как собака Джульбарс нашла 7,5 тысячи мин, а кошки спасали блокадный Ленинград от крыс.

Члены «Молодой Гвардии» помогли читателям «Василевки» написать письма солдатам, которые сегодня находятся на передовой, а сотрудники «Почты России» взяли на себя труд разослать подписанные псковичами «Открытки Победы» с детскими рисунками в разные уголки России.

После чего собравшиеся на празднование Дня Победы в ИКБ переместились в большой актовый зал, где перед ними выступил ансамбль «Сказ» имени В.Г. Румянцева под руководством Заслуженного работника культуры, лауреата премии правительства России «Душа России», заслуженного деятеля искусств Псковской области Константина Абабкова. Зрители принимали артистов с восторгом, иностранные студенты снимали концерт на смартфоны, а песню «День Победы» зал слушал стоя.

Завершилась праздничная программа просмотром фильма «Баллада о солдате».