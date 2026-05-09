Оркестр 76-й дивизии дал праздничный концерт в музейном дворике

Концерт «Живут в музее песни о войне» сводного оркестра 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии под управлением военного дирижера гвардии старшего лейтенанта Ильи Гаврюсева прошел в музейном дворике 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Солистами концерта выступили Лариса Богданова и Андрей Гущин. В программе также звучали литературные произведения и отрывки стихотворений Юлии Друниной, Алексея Фатьянова, Евгения Евтушенко и других, современные и ставшие уже классикой литературы о Великой Отечественной войне.

Кроме музыкально-поэтической программы, гостей ждали интерактивные тематические площадки от сотрудников музея.