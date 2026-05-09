 
Культура

Под открытым небом усадьбы Беклешова Псков погрузился в атмосферу победного мая

0

Культурная реконструкция атмосферы победного мая, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на открытой площадке усадьбы Беклешова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Центр туризма и творческих индустрий Пскова и молодежная организация «Вечевой Орден» воссоздали атмосферу «победного вечера» 9 мая 1945 года, продолжая традицию арт-проекта «РиоРита — радость Победы».

До 20:00 для псковичей и гостей города будут работать интерактивные площадки проекта «Чтобы помнили»: желающие смогут посетить сеанс показа диафильмов, сложить фронтовой треугольник, подписать памятные открытки чернилами и перьевой ручкой, поиграть в настольные и дворовые игры XX века.

Кульминацией вечера станет аутентичная танцевальная площадка, которая откроется в шесть часов вечера.

Смотрите также

В усадьбе Беклешова в Пскове воссоздадут атмосферу победного мая

0

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Пскова, Псковского рок-клуба и выставочного коворкинга «Место встречи». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026