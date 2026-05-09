Под открытым небом усадьбы Беклешова Псков погрузился в атмосферу победного мая

Культурная реконструкция атмосферы победного мая, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на открытой площадке усадьбы Беклешова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Центр туризма и творческих индустрий Пскова и молодежная организация «Вечевой Орден» воссоздали атмосферу «победного вечера» 9 мая 1945 года, продолжая традицию арт-проекта «РиоРита — радость Победы».

До 20:00 для псковичей и гостей города будут работать интерактивные площадки проекта «Чтобы помнили»: желающие смогут посетить сеанс показа диафильмов, сложить фронтовой треугольник, подписать памятные открытки чернилами и перьевой ручкой, поиграть в настольные и дворовые игры XX века.

Кульминацией вечера станет аутентичная танцевальная площадка, которая откроется в шесть часов вечера.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Пскова, Псковского рок-клуба и выставочного коворкинга «Место встречи».