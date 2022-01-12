Культура

Студентов России и Белоруссии приглашают к участию в краеведческой конференции в Великих Луках

Ежегодная XI открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» состоится в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 3 марта. Мероприятие посвятят Году культурного наследия народов России и 350-летию со дня рождения Петра I Великого, сообщил Псковской Ленте Новостей директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

К участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений высшего и профессионального образования России и Республики Беларусь. Для участия в конференции необходимо не позднее 24 февраля подать заявку в оргкомитет.

Тематика выступлений может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в краеведческом альманахе «Великолукский вестник», сборнике статей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК «Традиции – инновации – развитие».

За 10 лет проведения конференции количество участников составило 214. Конференция объединила студентов Великих Лук, Пскова, Челябинска, Стерлитамака, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Витебска и Гомеля (Республика Беларусь).

Проблематика докладов отличается разнообразием: «Наш край в годы Великой Отечественной войны»; «Проблемы истории Великих Лук и Псковского края», «Физкультурно-спортивное краеведение», «Олимпийское образование», «Туризм, экскурсионное и музейное дело», «Личность в истории края», «История здравоохранения Великих Лук» и другие.

Участники конференции награждаются сертификатами и книгами по истории и краеведению.