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Культура

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется на набережной реки Великой в Пскове

05.02.2022 18:21|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется на набережной реки Великой в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Работы здесь и далее: Игорь Шаймарданов. Фотографии из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«Продолжается подготовка ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этой части хочу отметить очень интересную уличную выставку "Пушкин от А до Я", которая готовится к открытию на набережной реки Великой. Всего будут выставлены более 30 художественных работ, на каждой из которых – буква алфавита и сам великий поэт. Александр Сергеевич на этих картинах не чопорный и строгий, а веселый и беззаботный», – рассказал губернатор.

Автор картин – член Союза художников и Союза театральных деятелей России Игорь Шаймарданов. «Он работал в Псковском академическом театре художником-постановщиком, неоднократно был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском, его произведения представлены в музеях Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы», – напомнил Михаил Ведерников.

 

Помимо картин, на выставке можно узнать интересные факты из жизни поэта, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой. «Почему великий поэт так любил носить высокий черный цилиндр, редко употреблял слова с буквой "Ф", и какую роль в его судьбе, возможно, сыграл заяц-беляк? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посетите выставку», – сообщил глава региона.

«Кстати, работы, представленные на выставке "Пушкин от А до Я", в настоящее время находятся в частном собрании Евгения Сафонова и Виталия Бухтоярова. Благодарю самого художника и владельцев картин, а также организаторов проекта – Театрально-концертную дирекцию Псковской области – за возможность показать интересные работы псковичам и гостям города», – добавил Михаил Ведерников.

Выставка будет экспонироваться на набережной реки Великой с 10 по 20 февраля.

Теги: #выставка #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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