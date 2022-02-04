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Культура

В «Михайловском» назвали победителей конкурса самодельных открыток

05.02.2022 19:15|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги ежегодного конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, грамоты победителям сегодня уже отправлены традиционными, «бумажными» письмами.

Работа Ольги Цветковой (Ярославская область), победителя конкурса в номинации «Профессионалы».

В музее напомнили, что в нынешнем году в конкурсе участвовало беспрецедентное количество художников-любителей и профессионалов. В адрес «Музейной почты» пришло без малого семьсот самодельных открыток, что в три с половиной раза больше обычного. Письма поступали не только из России, но и из Беларуси, Казахстана, Македонии, из Украины, ЛНР и ДНР, из Приднестровья и даже из Японии.

Правда, отмечают члены музейного жюри, многие из авторов не до конца выполнили конкурсные требования, отправив в заповедник просто красивые рисунки, по сути, не являющиеся открытками, или открытки, но без изображения пушкинских героев. «Тем не менее замечательных работ оказалось так много, что на большую часть призовых мест, в итоге, судейская бригада определила двух, а то и более, до пяти, конкурсантов», - рассказали в музее-заповеднике.

Члены жюри, художники Александр Иванов и Наталья Аксенова, а также музейный педагог Ольга Лыжова, за работой. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Так, победителями в номинации «Взрослые» признаны Елена Духанина из поселка Вохтога Вологодской области и Галина Иванова из Великого Новгорода. Лучшими от профессиональных художников судейская коллегия сочла открытки Натальи Баранник из города Люботина (Украина) и Ольги Цветковой из Рыбинска Ярославской области. «Золото» в номинации «Семейная» присудили маме и дочери Ирине и Александре Нуштаевым из Оренбурга.

Работы детей и подростков до 18 лет в музее решили оценивать в двух номинациях вместо одной, заявленной ранее — в немалой степени из-за огромного их числа. В итоге, в группе учащихся общеобразовательных учебных заведений первое место разделили петербурженка Ксения Бибикова и Анна Сильвестрова из города Чебоксары (Чувашская Республика). А среди воспитанников художественных школ, отделений ДШИ и студий лучшими признаны Софья Власова из поселка Чертково Ростовской области и Тамила Морозова из Майкопа (Республика Адыгея).

Работа Дарьи Руденко (Ростовская область), «бронзового» призера в номинации «Учащиеся ДШИ и художественных студий».

В большом, из 36 имен, списке лауреатов и дипломантов конкурса есть и псковичи. Это великолучане Илья Ковдий и его мама Евгения (номинация «Семейная», второе место), а также Елизавета Лебедева из Пушкинских Гор («Учащиеся ДШИ и художественных студий», второе место).

Полный список победителей конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», а также виртуальную «галерею», где представлены их работы, можно найти на официальном сайте «Михайловского».

Напомним, что в жюри конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» традиционно входят профессиональные художники и музейные педагоги. Лучшие по их решению открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты» в канун следующих новогодних и Рождественских праздников. Не исключено и то, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях Пушкинского заповедника.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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