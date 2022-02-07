Культура

Выставку графики и расписанного пушкинскими сюжетами фарфора откроют в день памяти поэта в Михайловском

Выставку «Пушкиниана» из собрания Новгородского государственного музея-заповедника завтра, 10 февраля, в день памяти поэта откроют в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, для показа из Великого Новгорода в псковский регион привезли уникальные в своем роде экспонаты. Во-первых, это коллекция фарфора, выполненного на заводе в Броннице — большом селе под Великим Новгородом. Первое фарфоровое производство в этой местности было открыто еще в 1882 году — энтузиазмом и капиталом Ивана Кузнецова, одного из членов знаменитого семейства «фарфоровых королей России» того времени. На выставке в «Михайловском» представят посуду, выполненную в 1980-х годах и расписанную пушкинскими сюжетами; всего 39 предметов. Автор росписей — Марина Андреева (Шишкова).

Сахарница из кофейного сервиза «Сказка о царе Салтане». Автор росписи — Марина Андреева (Шишкова). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Другая составляющая новгородской «Пушкинианы» — более пятидесяти произведений оригинальной и печатной графики: рисунки пером, акварели, литографии, офорты, гравюры, выполненные в технике «сухая игла» и так далее. Это портреты поэта, иллюстрации к его произведениям и графические серии, созданные по их мотивам. Авторы, представленных на выставке работ — известные русские и советские художники Анатолий Давыдов, Николай Домашенко, Юрий Лаврухин, Алексей Рейпольский, Иван Тарасюк, Ирина Чернова-Дяткина.

Алексей Рейпольский. Иллюстрация к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» (1998). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Экспозиция из фондов Новгородского музея уже развернута в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкиных и, как планируется, будет работать здесь до 20 марта. Вход на нее свободный.