Культура

Ярмарка «Виноград» вновь состоится в Пскове

Псковская область выиграла грант от федерального центра на проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове в 2023 году. Об этом председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева сообщила в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Она также отметила, что в регионе будут проводить фестиваль духовых оркестров. В этом году Псковскую область посетили пять коллективов, в следующем ожидается уже 10.

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Отметим, что в 2022 году первый познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград» стал одним из самых массовых летних мероприятий в Псковской области. За девять дней его работы интерактивные, дегустационные и концертные площадки посетили около 100 тысяч жителей и гостей области. Свою продукцию смогли представить производителей вина и сыра из разных регионов страны.

Организаторами «Винограда» выступили правительство Псковской области, администрация города Пскова, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Национальное агентство маркетинга российского вина.