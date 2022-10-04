Культура

В псковских библиотеках отметят день рождения Марины Цветаевой

Мероприятия, посвященные дню рождения поэта «серебряного века» Марины Цветаевой, пройдут в библиотеках Псковской области в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Литературная гостиная «У Великой» состоится 6 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. На ней участникам встречи расскажут о творчестве и биографии Цветаевой, также будут представлены книги из фонда библиотеки.

Статья о Цветаевой главного специалиста регионального центра чтения Антонины Голубевой будет опубликована 7 октября на главном сайте библиотеки в рубрике «Единый день писателя-юбиляра».

Стихи Марины Цветаевой прозвучат 6 октября на вечере-портрете «Красной кистью рябина зажглась» в Быстрецовской библиотеке Псковского района; 7 октября на литературной гостиной «Муза Серебряного века» в Псковской районной библиотеке (Писковичи); 7 октября в Бежаницкой библиотеке в рамках часа поэзии «Если душа родилась крылатой»; на литературных и поэтических часах «Моим стихам настанет свой черед» в Гдове; 7 октября в Локнянской библиотеке, а также в Верхнемостовской библиотеке Печорского района.

В Островской центральной районной библиотеке 8 октября будут организованы книжные выставки и чтения стихов, ребята получат закладки с отрывками из ее произведений.

Читатели Новоржевской районной библиотеки во Всероссийский день чтения присоединятся к акции «Читать — это здорово!». Она намечена к проведению 9 октября в 13.00. Дети будут читать отрывки из книг-юбиляров этого года — «Мойдодыра» Корнея Чуковского, «Почта» Самуила Маршака, Дмитрия Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки» и других произведений, а также любимых книг, прочитанных за лето.

Псковским областным центром народного творчества во второй декаде запланирована сетевая акция для школьников, в рамках которой мастер народного костюма Татьяна Поршенкова представит авторскую коллекцию, изготовленную по этнографическому образцу костюмов Торопецкого уезда Псковской губернии.

Тему декоративно-прикладного творчества продолжат специалисты Славковской библиотеки Порховского района. 26 октября они проведут творческую встречу «Золотые ручки на серебро не купишь», посвященную Дню рукоделия. Местные мастерицы будут делиться с детьми опытом вышивки крестиком и гладью.