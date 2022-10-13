Культура

Концерты «Искусство нашим сверстникам» организуют в Себежском районе

Концерты «Искусство нашим сверстникам» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартовали в Себежской детской школе искусств. На концертные мероприятия приглашаются учащиеся младших классов общеобразовательных школ Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В четверг, 13 октября, в детскую школу искусств пригласили первоклассников Себежской средней школы. Для них выступили учащиеся музыкального отделения по классу фортепиано, балалайки, баяна, духовых инструментов и хорового пения. Зажигательным номером восхитили юных зрителей образцовый художественный коллектив детская эстрадная группа «Маленькая компания» и ее солисты, отметили в правительстве.

Перед концертом первоклассникам представили выставку учащихся художественного отделения школы «Всему начало здесь, в краю родном». Картины, написанные начинающими художниками, изображают достопримечательности озерного края.

Ведущей проекта выступила заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова.

В правительстве отметили, что с января по сентябрь этого года в рамках проекта «Культура для школьников» в Псковской области провели более 3,3 тысячи мероприятий, которые посетили более 92 тысяч учащихся.