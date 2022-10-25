Культура

Заключительный концерт органной музыки сезона 2022 года состоится в Печорах

Заключительный концерт органной музыки сезона 2022 года состоится в Печорах сегодня, 25 октября в 18:30. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах»/ «ВКонтакте»

Для слушателей будет играть лауреат международных конкурсов Дарья Сидорова из Саратова. В программе концерта:

И. С. Бах. Фантазия и фуга g-moll, BWV 542;

Ф. Мендельсон-Бартольди. Соната № 6 d-moll;

М. Дюруфле. Сицилиана из Сюиты № 5;

М. Таривердиев. Концерт для органа №1 «Кассандра» (Интрада, Ария);

Ш.-М. Видор. Симфония для органа №6 g-moll. Финал.

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным», – добавили организаторы.

Рекомендуемая сумма пожертвования - от 300 рублей.

Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.