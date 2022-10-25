Заключительный концерт органной музыки сезона 2022 года состоится в Печорах сегодня, 25 октября в 18:30. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах»/ «ВКонтакте»
Для слушателей будет играть лауреат международных конкурсов Дарья Сидорова из Саратова. В программе концерта:
«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным», – добавили организаторы.
Рекомендуемая сумма пожертвования - от 300 рублей.
Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.